R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t i s i n d a c i d i m o s t r a n o d i e s s e r e r e c i d i v i , p e r c h é a n c o r a u n a v o l t a , n o n p i ù t a r d i d i i e r i , i l s i n d a c o L o r u s s o h a c r i t i c a t o P i a n t e d o s i , d i f e n d e n d o d i f a t t o A s k a t a s u n a . C o m e a n c h e i l p r i m o c i t t a d i n o d i B o l o g n a , M a t t e o L e p o r e , c h e a s u a v o l t a s e l ’ è p r e s a c o l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o i n v e c e c h e c o n i v i o l e n t i . I n s o m m a , c r e d o c h e q u e s t i s i n d a c i d e l l a N o u v e l l e V a g u e d e l l a s i n i s t r a a b b i a n o d e c i s a m e n t e s b a g l i a t o r o t t a , e c o n t i n u i n o a s t a r e d a l l a p a r t e s b a g l i a t a : e s a t t a m e n t e c o m e l a A l b a n e s e . È c o m e s e c i f o s s e d a p a r t e d e l l a s i n i s t r a u n a s o r t a d i c u p i d i g i a a s t a r e d a l l a p a r t e s b a g l i a t a . S p e r i a m o c h e l a g e n t e c a p i s c a c h e q u e l l a g i u s t a è l a n o s t r a . E c h e q u i n d i c o n t i n u i a s t a r e c o n n o i " . L o d i c e M a u r i z i o G a s p a r r i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , i n t e r v i s t a t o d a l ' S e c o l o d ' I t a l i a ' . " Q u a n d o i r r o m p o n o s u l l a s c e n a i m i l i t a n t i d i A s k a t a s u n a - a g g i u n g e l ' e s p o n e n t e a z z u r r o - s o n o s u b i t o , e p e r t u t t i , d e g l i s q u a d r i s t i . I o s t e s s o l i h o p a r a g o n a t i a i n a z i s t i c h e b r u c i a v a n o i l i b r i … Q u e s t o p e r c h é c ’ è u n c o m p l e s s o c h e h a r a d i c i p r o f o n d e , p e r c u i s e c ’ è u n ' c a t t i v o ' , a n c h e s e è c o m u n i s t a , v i e n e d e f i n i t o a p r e s c i n d e r e u n n a z i - f a s c i s t a . È c o m e s e s e c o n d o i l p e n s i e r o c o m u n e i l c o m u n i s t a n o n p o t e s s e e s s e r e r i c o n o s c i u t o o d e f i n i t o ' c a t t i v o ' . I o c r e d o c h e s i a n o s t a t i c a t t i v i i n a z i s t i q u a n d o h a n n o b r u c i a t o i l i b r i . M a , a l t r e t t a n t o , p e n s o c h e s i a n o s t a t i c a t t i v i a n c h e S t a l i n , P o l - P o t , M a o T s e - T u n g . " P e r ò , s i c c o m e i l c o m u n i s m o i n I t a l i a h a p a r t e c i p a t o a l l a g u e r r a d i l i b e r a z i o n e e l a C o s t i t u z i o n e è s t a t a s c r i t t a d a i c o m u n i s t i i n s i e m e a g l i a l t r i , l o r o i n c a r n a n o n e l l ’ i m m a g i n a r i o i l r u o l o d e i p o r t a t o r i d i l i b e r t à . O r a , n o n o s t a n t e a n c h e i n I t a l i a c i s i a s t a t a l a ' v o l a n t e r o s s a ' , c i s i a n o s t a t i i g r u p p i a r m a t i c h e h a n n o c o n t i n u a t o a u c c i d e r e p a r r o c i , f a r m a c i s t i , a n c h e d o p o l a f i n e d e l l a g u e r r a c i v i l e , c o n t i n u a a r e s i s t e r e n e l p e n s i e r o c o r r e n t e q u e s t a i d e a p e r c u i i l c o m u n i s t a n e l l ’ i m m a g i n a r i o è u n b u o n o e , d i c o n s e g u e n z a , s e a n c h e q u a l c h e c a t t i v o d o v e s s e s p u n t a r e d a q u e l l ’ a r e a d i p r o v e n i e n z a , s a r e b b e c o m u n q u e u n o s q u a d r i s t a . N o n s i p o t r e b b e d i r e u n a g u a r d i a r o s s a … È u n a g u e r r a d e l l e p a r o l e - c o n c l u d e G a s p a r r i - c h e l a s i n i s t r a i n q u a l c h e m o d o h a c o m b a t t u t o e v i n t o " .