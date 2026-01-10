R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a m i a s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a d e l G i o r n a l e G i u l i a S o r r e n t i n o , i n s u l t a t a , i n t i m i d i t a e c a c c i a t a d a l c o r t e o p r o - P a l d i o g g i a M i l a n o . È i n c o n c e p i b i l e r i v e n d i c a r e i l d i r i t t o d i m a n i f e s t a r e e , a l l o s t e s s o t e m p o , n o n a c c e t t a r e l a l i b e r t à d i s t a m p a e l a p r e s e n z a d i p r o f e s s i o n i s t i c h e s v o l g o n o u n l a v o r o e s s e n z i a l e a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à . N o n e s i s t o n o z o n e f r a n c h e : c h i v u o l e e s e r c i t a r e i l d i r i t t o d i m a n i f e s t a r e d e v e f a r l o n e l r i s p e t t o d e l l a l e g g e e d e l l e l i b e r t à a l t r u i ” . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i , E l i s a b e t t a C a s e l l a t i .