R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o o r g o g l i o s o d e l f a t t o c h e g l i a t l e t i c h e s t a n n o d o r m e n d o a l V i l l a g g i o o l i m p i c o d i M i l a n o c h e a b b i a m o c o s t r u i t o e a c c o m p a g n a t o , s t i a n o d i c e n d o c h e r i s p e t t o a d a l t r i V i l l a g g i o l i m p i c i - n o n f a c c i o r i f e r i m e n t o a i l e t t i i n c a r t o n e d i P a r i g i n o n v o l e v o f a r e r i f e r i m e n t o a s s o l u t a m e n t e a n e s s u n o - è u n V i l l a g g i o o l i m p i c o c o i l e t t i i n l e g n o m a d e i n I t a l y , c o n p a l e s t r e , s t r u t t u r e " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o p e r l e i n f r a s t r u t t u r e e v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , M a t t e o S a l v i n i , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a . " E s o p r a t t u t t o - h a a g g i u n t o - 1 . 7 0 0 p o s t i l e t t o i n c a m e r e s i n g o l e e d o p p i e c h e q u e s t e n o t t i o s p i t a n o i v i n c i t o r i d e g l i o r i o l i m p i c i , d a l l ' a n n o a c c a d e m i c o 2 6 - 2 7 s a r a n n o 1 . 7 0 0 p o s t i l e t t o p e r s t u d e n t i f u o r i s e d e , c o n q u a s i 5 0 0 p o s t i c o n v e n z i o n a t i a M i l a n o a m e n o d i 6 0 0 e u r o a l m e s e e o g g i a M i l a n o c o n 6 0 0 e u r o a l m e s e t r o v i u n a b r a n d i n a n e l s e m i n t e r r a t o i n c o n d i v i s i o n e c o n a l t r i t r e . E g l i a l t r i 1 . 2 0 0 p o s t i l e t t o a u n a c i f r a d e l 2 5 p e r c e n t o i n f e r i o r e a l p r e z z o d i m e r c a t o . Q u i n d i s o n o o r g o g l i o s o p e r c h é è q u a l c o s a c h e n o i s t i a m o r e a l i z z a n d o " .