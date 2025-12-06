R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O g g i R o m a d à u f f i c i a l m e n t e i l v i a a l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , i n a u g u r a n d o u n p e r c o r s o c h e p e r 6 3 g i o r n i a t t r a v e r s e r à l ’ I t a l i a u n e n d o t e r r i t o r i , c u l t u r e e c o m u n i t à . I n q u a l i t à d i P r e s e n t i n g P a r t n e r d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a , C o c a - C o l a p o r t a n e l l e c i t t à i t a l i a n e u n p r o g r a m m a r i c c o d i c o n t e n u t i c h e u n i s c e s p o r t , m u s i c a e c o n d i v i s i o n e , t r a s f o r m a n d o l ’ a t t e s a d e i G i o c h i O l i m p i c i i n u n g r a n d e m o m e n t o d i p a r t e c i p a z i o n e c o l l e t t i v a . C o c a - C o l a a c c o m p a g n a i l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a s c e g l i e n d o t e d o f o r i c a p a c i d i p o r t a r e m e s s a g g i d i v e r s i , d a l l ’ i m p e g n o s o c i a l e a l l o s p o r t , d a l l a m u s i c a a l l a c u l t u r a p o p . C i a s c u n o d i l o r o i n c a r n a i n m o d o u n i c o i v a l o r i o l i m p i c i , d i m o s t r a n d o c o m e p a s s i o n e , d e t e r m i n a z i o n e e i n c l u s i o n e p o s s a n o i s p i r a r e e u n i r e l e p e r s o n e . T r a i p r o t a g o n i s t i d e l l a g i o r n a t a N o e m i , c a n t a n t e d a l l a v o c e u n i c a , c a p a c e d i t r a s m e t t e r e c o n l e s u e c a n z o n i s e n t i m e n t i f o r t i e d e m p a t i a . “ I l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 è u n p e r c o r s o c h e p a r l a d i c o n n e s s i o n e r e a l e : u n i s c e s t o r i e , t e r r i t o r i e p e r s o n e , t r a s f o r m a n d o l ’ a t t e s a d e i G i o c h i O l i m p i c i i n u n ’ e s p e r i e n z a c h e a p p a r t i e n e a t u t t i . U n o s t r a o r d i n a r i o v i a g g i o p e r f a r v i v e r e a l l ’ i n t e r o P a e s e i v a l o r i O l i m p i c i ” h a d i c h i a r a t o L u c a S a n t a n d r e a , G e n e r a l M a n a g e r O l y m p i c a n d P a r a l y m p i c W i n t e r G a m e s M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 d i C o c a - C o l a . “ A n c h e g r a z i e a g l i a p p u n t a m e n t i c h e a n i m e r a n n o l ’ I t a l i a i n q u e s t e s e t t i m a n e , e a i t e d o f o r i c h e a b b i a m o c o n t r i b u i t o a s c e g l i e r e , v o g l i a m o r e n d e r l o u n m o m e n t o d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a , v i c i n o a l l e p e r s o n e , a l l e c i t t à e a l l e l o r o c o m u n i t à . D a l 1 9 2 8 a l f i a n c o d e l M o v i m e n t o O l i m p i c o , C o c a - C o l a c o n t i n u a a c r e d e r e n e l p o t e r e d e l l o s p o r t c o m e l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e c a p a c e d i a v v i c i n a r e l e c o m u n i t à e i s p i r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i . V o g l i a m o c h e o g n i t a p p a s i a u n ’ o c c a s i o n e p e r c e l e b r a r e l ’ I t a l i a n e l l a s u a a u t e n t i c i t à , p o r t a n d o e n e r g i a , p o s i t i v i t à e u n s e n s o c o l l e t t i v o d i a p p a r t e n e n z a ” . I l T r u c k C o c a - C o l a è t r a g l i e l e m e n t i p i ù i c o n i c i d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a : u n ’ e s p e r i e n z a i t i n e r a n t e d i l u c e , s u o n o e m o v i m e n t o c h e a c c o m p a g n e r à i t e d o f o r i l u n g o i l p e r c o r s o , a c c e n d e n d o l ’ e n t u s i a s m o d e l p u b b l i c o e t r a s f o r m a n d o o g n i t a p p a i n u n m o m e n t o d i f e s t a c o n d i v i s a . I s p i r a t o a l d e s i g n d e l l e a u t o i t a l i a n e v i n t a g e , u n i s c e s t i l e , e l e g a n z a e a r t i g i a n a l i t à . S c h e r m i L E D d i n a m i c i , i n s t a l l a z i o n i l u m i n o s e e u n s i s t e m a a u d i o d i g r a n d e i m p a t t o t r a s f o r m e r a n n o o g n i a r r i v o d e l l a F i a m m a i n u n a c e l e b r a z i o n e c o l l e t t i v a , a n i m a t a d a o l t r e 8 0 p e r s o n e t r a B r a n d A m b a s s a d o r , D J e M C . I l C o c a - C o l a V i l l a g e – a p e r t u r a a l p u b b l i c o d a l l e 1 7 a l l e o r e 1 9 , 3 0 i n P i a z z a d e l P o p o l o c o n l ’ a r r i v o d e l l ’ u l t i m o t e d o f o r o d e l l a g i o r n a t a - è l ’ e p i c e n t r o d i n a m i c o d e l r a c c o n t o : u n o s p a z i o a p e r t o e i n c l u s i v o , d o v e m u s i c a e c i b o c o n v e r g e r a n n o p e r d a r e v i t a a u n a c e l e b r a z i o n e c o i n v o l g e n t e . O g n i s e r a , i n o g n i c i t t à , p r e n d e r à f o r m a u n v e r o s p e t t a c o l o c r e a t o p e r c e l e b r a r e l ’ a r r i v o d e l l a F i a m m a . D u r a n t e i l V i a g g i o e a l l ’ i n t e r n o d e l V i l l a g e , s a r a n n o d i s t r i b u i t e m i n i - l a t t i n e i n a l l u m i n i o d i C o c a - C o l a O r i g i n a l e C o c a - C o l a Z e r o Z u c c h e r i . L a r a c c o l t a s a r à g e s t i t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C i A l – C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o , g r a z i e a u n m e z z o d e d i c a t o n e l c o n v o g l i o e p r e s i d i s p e c i f i c i n e l l e c i t t à o s p i t a n t i . P r o s e g u i r à a n c h e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n B a n c o A l i m e n t a r e : d u r a n t e l e C i t y C e l e b r a t i o n s a r à p o s s i b i l e g u s t a r e p i z z a a c c o m p a g n a t a d a C o c a - C o l a e s o s t e n e r e l e a t t i v i t à d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e c o n u n a d o n a z i o n e . P a r t e d e l l e d o n a z i o n i r a c c o l t e n e i V i l l a g g i C o c a - C o l a d u r a n t e i l V i a g g i o v e r r à d e s t i n a t a a l l a r a c c o l t a e d i s t r i b u z i o n e d e l l e e c c e d e n z e a l i m e n t a r i d u r a n t e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i . S a r à i n o l t r e p r e s e n t e u n ’ A r e a S p o r t f i r m a t a P o w e r a d e , u n o s p a z i o i n t e r a t t i v o p e r c e l e b r a r e e s p e r i m e n t a r e g l i s p o r t o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i , i n u n ’ a t m o s f e r a d i n a m i c a , a c c o g l i e n t e e i n c l u s i v a .