M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t o o g g i a M i l a n o , n e l l o s t o r i c o P a l a z z o C l e r i c i a M i l a n o , l ’ e v e n t o W i n n i n g T o g e t h e r : U K I n n o v a t i o n o n t h e R o a d t o M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , u n ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l g o v e r n o d e l R e g n o U n i t o p e r p r e s e n t a r e l ’ e c c e l l e n z a b r i t a n n i c a n e l s e t t o r e d e i m a t e r i a l i e d e i s e r v i z i i n a m b i t o s p o r t i v o e p e r v a l o r i z z a r e l e o p p o r t u n i t à e l e c o l l a b o r a z i o n i s v i l u p p a t e n e l l ' a m b i t o d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . A l l a v i g i l i a d e l l a c e r i m o n i a u f f i c i a l e d i a p e r t u r a d e i G i o c h i , l ’ e v e n t o h a r i u n i t o n u m e r o s i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , i m p r e s e e s t a k e h o l d e r d e i s e t t o r i d e l l o s p o r t e d e l l a t e c n o l o g i a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a v o r i r e u l t e r i o r i p a r t e n a r i a t i s t r a t e g i c i e r a f f o r z a r e l a c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a t r a R e g n o U n i t o e I t a l i a a p a r t i r e d a l l a k e r m e s s e d i M i l a n o C o r t i n a . D a l l a p a r t e b r i t a n n i c a , l a p r e s e n z a d i S u a A l t e z z a R e a l e L a P r i n c i p e s s a R e a l e , e d e l S e g r e t a r i o d i S t a t o p e r l a C u l t u r a , i M e d i a e l o S p o r t , L i s a N a n d y , h a c o n f e r i t o a l l ’ e v e n t o u n s i g n i f i c a t o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e i n t e r m i n i d i d i p l o m a z i a s p o r t i v a e c o n s o l i d a m e n t o d e l l e p i ù a m p i e r e l a z i o n i b i l a t e r a l i . P e r l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e , p r e s e n t i a l l ’ e v e n t o i l s i n d a c o d i M i l a n o G i u s e p p e S a l a e i l P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a , c h e h a n n o r i v o l t o a g l i o s p i t i i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i , e i s i n d a c i d i B o r m i o S i l v i a C a v a z z i , e d i V e r o n a D a m i a n o T o m m a s i . N e l c o r s o d e l r i c e v i m e n t o s o n o s t a t e i l l u s t r a t e a l c u n e d e l l e p i ù a v a n z a t e s o l u z i o n i c h e i l R e g n o U n i t o h a s v i l u p p a t o n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e s p o r t i v a , c o n u n f o c u s s u t e c n o l o g i e , r i c e r c a e s v i l u p p o , i n f r a s t r u t t u r e e s e r v i z i , c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i s o s t e n i b i l i , i n c l u s i v i e a l l ’ a v a n g u a r d i a . N e l l e s a l e d i P a l a z z o C l e r i c i è s t a t o e s p o s t o u n e s e m p l a r e d i p i e t r a d a c u r l i n g d e l l ’ a z i e n d a s c o z z e s e K a y s C u r l i n g , f o r n i t o r e u n i c o d i q u e s t o m a t e r i a l e p e r u n o s p o r t c h e h a c o n q u i s t a t o u n c r e s c e n t e s e g u i t o n e g l i u l t i m i a n n i , a n c h e i n I t a l i a . D u r a n t e l ' e v e n t o s o n o s t a t i a n c h e e s p o s t i i p a t t i n i c h e l ' a z i e n d a d i S h e f f i e l d J o h n W i l s o n ( H D S p o r t s L t d ) d o n ò n e l 1 8 4 1 a S u a A l t e z z a R e a l e , l a R e g i n a V i t t o r i a . L a H D S p o r t L t d p r o d u c e e f o r n i s c e l a m a g g i o r p a r t e d e l l e l a m e p e r i p a t t i n i d a g h i a c c i o i n u s o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e .