R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S a p p i a m o c h e i l m i e l o m a m u l t i p l o è u n a p a t o l o g i a e m a t o l o g i c a o n c o l o g i c a d o v e a b b i a m o d i v e r s i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i d a c o l m a r e . Q u e s t o c i h a p o r t a t o a s v i l u p p a r e i l n o s t r o f a r m a c o b e l a n t a m a b , c h e h a u n m e c c a n i s m o d ' a z i o n e s i c u r a m e n t e i n n o v a t i v o p e r a n d a r e a c o l m a r e q u e s t i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i . S i a m o a l f i a n c o d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e d e i p a z i e n t i p e r c h é i n q u e s t i p e r c o r s i è f o n d a m e n t a l e l a c o l l a b o r a z i o n e . V o g l i a m o g a r a n t i r e a i p a z i e n t i u n t e m p o e u n a q u a l i t à d i v i t a m i g l i o r e " . C o s ì E l i s a b e t t a C a m p a g n o l i , d i r e t t o r e m e d i c o O n c o e m a t o l o g i a d i G s k , a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a s u l t e m a ' M i e l o m a m u l t i p l o : n u o v e t e r a p i e , a u m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a , c r o n i c i z z a z i o n e ' , o r g a n i z z a t o d a l l a s t e s s a a z i e n d a o g g i a M i l a n o . L ' e f f i c a c i a d i b e l a n t a m a b è c o n f e r m a t a d a g l i s t u d i c l i n i c i " D r e a m m - 7 e D r e a m m - 8 c h e h a n n o d i m o s t r a t o l ’ i m p a t t o i m p o r t a n t e i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a n e i p a z i e n t i r e f r a t t a r i , q u i n d i r e c i d i v a t i , d a l l a p r i m a l i n e a , a f f e t t i d a m i e l o m a m u l t i p l o - s p i e g a C a m p a g n o l i - P e r q u e s t a p a t o l o g i a c i s o n o d i v e r s i t r a t t a m e n t i c h e p o s s o n o e s s e r e u t i l i z z a t i , m a è t i p i c o d e l l e m a l a t t i e e m a t o l o g i c h e o n c o l o g i c h e a n d a r e a s v i l u p p a r e u n a s o r t a d i r e f r a t t a r i e t à " . P e r q u e s t o , " u n a v o l t a f i n i t o u n t r a t t a m e n t o , i l p a z i e n t e m o l t o s p e s s o r e c i d i v a e h a b i s o g n o d i c a m b i a r e i l m e c c a n i s m o d ' a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o – c h i a r i s c e – L ’ i n n o v a z i o n e d i b e l a n t a m a b s t a p r o p r i o n e l n u o v o m e c c a n i s m o " d ' a z i o n e . I n f i n e C a m p a g n o l i r i b a d i s c e l ’ i m p e g n o d i G s k " c h e n o n f i n i s c e q u i - a s s i c u r a - p e r c h é s o n o d i v e r s i g l i s t u d i a n c o r a i n c o r s o n e l l ' a m b i t o d e l m i e l o m a m u l t i p l o p e r t r o v a r e s e m p r e d i p i ù l a p o s s i b i l i t à d i d a r e u n a r i s p o s t a p r e c o c e a i p a z i e n t i " .