R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t a v e r a m e n t e u n p u n t o d i s v o l t a l a D i r e z i o n e N a z i o n a l e c h e M e r i t o c r a z i a I t a l i a h a t e n u t o i e r i a R o m a , p r e s s o i l T h e B u i l d i n g H o t e l . L u n g i d a l l ’ e s s e r e u n i n c o n t r o a u t o r e f e r e n z i a l e , è s t a t o i l t e a t r o d i u n a s t r a o r d i n a r i a a p e r t u r a d e l M o v i m e n t o v e r s o l a p i ù v a s t a s o c i e t à c i v i l e . C o n l a s o t t o s c r i z i o n e d e l l a C a r t a d i R o m a , M e r i t o c r a z i a I t a l i a e u n f o l t o g r u p p o d i a s s o c i a z i o n i a t t i v e , n a z i o n a l m e n t e e l o c a l m e n t e , n e i p i ù v a r i a m b i t i , c o n v e n g o n o d i p r o m u o v e r e e a t t u a r e d ’ o r a i n n a n z i " u n c o s t r u t t i v o d i a l o g o m i r a t o a l l a c o s t r u z i o n e d i p r o p o s t e u t i l i a l l ’ a d o z i o n e d i s o l u z i o n i a p r o b l e m i d i r i l e v a n z a s o c i a l e r e a l m e n t e a d e r e n t i a l l e e s i g e n z e i m p o s t e d a l r i n n o v a t o c o n t e s t o s o c i a l e , c u l t u r a l e e d e c o n o m i c o , d a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e i p r o g r e s s i t e c n o l o g i c i , d ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e d i m u l t i c u l t u r a l i s m o , d e l l a f o r m a z i o n e d e l l a c o s c i e n z a d e l l a i n c l u s i o n e , d e l l a c i v i l t à e d e l l a c i t t a d i n a n z a a t t i v a e d e l l a c r e a z i o n e d i o p p o r t u n i t à a d e g u a t e a d a r s o d d i s f a z i o n e a l l e a s p i r a z i o n i p e r s o n a l i , s e c o n d o a t t i t u d i n i e i n c l i n a z i o n i " . L o h a d e t t o i n a p e r t u r a i l P r e s i d e n t e W a l t e r M a u r i e l l o , d i n n a n z i a u n a p l a t e a m a i c o s ì f o l t a p e r u n a D i r e z i o n e N a z i o n a l e , u l t e r i o r e s e g n o t a n g i b i l e d e l l a c r e s c i t a d i M e r i t o c r a z i a I t a l i a . " N e l l a n o s t r a m i s s i o n i l g i o c o d i s q u a d r a d i v e n t a d a o g g i a n c o r p i ù f o n d a m e n t a l e . I n s i e m e p o s s i a m o c o s t r u i r e c u l t u r a , c i o è p a r l a r e u n a l i n g u a d i f f e r e n t e , n o n d i o d i o n é d i s u p r e m a z i a . A l z a r e e p u n t a r e i l d i t o è l a c o s a p i ù s e m p l i c e p e r r i n n e g a r e l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . L a s o c i e t à c i v i l e g i o c a l a p a r t i t a p i ù i m p o r t a n t e : l a c o s t r u z i o n e d e i d o v e r i e d e i d i r i t t i p e r e r i g e r e l a v e r a l i b e r t à , c h e s i g n i f i c a d a r e a c i a s c u n o l a p o s s i b i l i t à d i a p p o r t a r e s o l u z i o n i n e i s e t t o r i d i c u i è s p e c i a l i s t a . I l p r o b l e m a e i l p r e s u p p o s t o a l f a l l i m e n t o s o n o i t a n t i c h e v e n g o n o m e s s i a d i r i g e r e s t r u t t u r e i n c u i n o n s a n n o d o v e m e t t e r e l e m a n i . C o s ì c ’ è i l m u r o c o n t r o m u r o d i g u e r r a i d e o l o g i c a f r a s o g g e t t i c h e i n s e g u o n o i s o n d a g g i e n o n i p r o b l e m i " , h a s p i e g a t o . I r m a C o n t i , G a r a n t e n a z i o n a l e d e l l e p e r s o n e p r i v a t e d e l l a l i b e r t à p e r s o n a l e , h a r a c c o n t a t o d i a v e r " i n c o n t r a t o o l t r e 2 m i l a p e r s o n e d e t e n u t e , e a l o r o f a v o r e q u e l l o c h e p o s s i a m o f a r e è m o l t o . S o n o p e r s o n e c h e h a n n o i n f r a n t o i l p a t t o s o c i a l e , m a i l o r o r e a t i s o n o i l p a s s a t o p e r c h é s e l ’ o g g e t t o d e l l a C a r t a d i R o m a è c o s t r u i r e u n m o n d o m i g l i o r e n o n p o s s i a m o n o n p e n s a r e a c h i u n ’ o p p o r t u n i t à n o n l ’ h a m a i a v u t a " . R o s a n n a C e r b o , s e g r e t a r i a g e n e r a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e K a r o l W o j t y l a : " L ’ i d e a d i a p r i r s i a l l e a s s o c i a z i o n i è s p l e n d i d a , p e r c h é l a v e r a c o l o n n a d e l l a s o c i e t à s o n o l o r o . L a m i a a s s o c i a z i o n e p e r s t a t u t o è f o r m a t a d a s o c i e b r e i , c r i s t i a n i e m u s s u l m a n i , e i n q u e s t o d i a m o u n e s e m p i o d i c o s a s i g n i f i c a c o o p e r a r e " . I l a r i a S c a r p e t t a , W w f I t a l i a : « W w f c o m p i e 6 0 a n n i n e l 2 0 2 6 i n I t a l i a , i l p r i m o s e n z a i l f o n d a t o r e F u l c o P r a t e s i . C i h a l a s c i a t o u n p a t r i m o n i o c o m u n e : l a s f i d a . S o n o t a n t e e g r a n d i l e s f i d e s u n a t u r a e a m b i e n t e . L a s f i d a c h e a b b i a m o a v a n t i v a c o l t a e t r a s f o r m a t a i n o p p o r t u n i t à . L ’ a m b i e n t e i n t e s o c o m e b e n e c o m u n e è l ’ o b i e t t i v o c h e d o b b i a m o p e r s e g u i r e t u t t i u n i t i i n u n p a t t o i n f r a g e n e r a z i o n a l e p e r c o n s e g n a r e a l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i u n m o n d o m i g l i o r e " . D o m e n i c o C a m b a r e r i , P r e m i o C a p o C i r c e o : " S i e t e s t a t i g r a n d i a d a v e r s c e l t o i l t e r m i n e M e r i t o c r a z i a p e r d e f i n i r v i . N e g l i a n n i O t t a n t a e n t r a i i n u n g r u p p o d i p r o f e s s i o n i s t i i t a l i a n i e t e d e s c h i , l ’ a s s o c i a z i o n e i t a l o - g e r m a n i c a , c h e c r e ò i l P r e m i o C a p o C i r c e o , b a t t i s t r a d a d e l l ’ a v v i c i n a m e n t o f r a I t a l i a e G e r m a n i a a t u t t i i l i v e l l i , a t t r i b u e n d o i l p r e m i o a p e r s o n e s e m p l i c i e a p e r s o n a l i t à d i s p i c c o . P o i a c a v a l l o d e i D u e m i l a d i v e n n e P r e m i o i t a l o - t e d e s c o p e r l ’ u n i t à e u r o p e a . O g g i l a v o r i a m o s u l l ’ u n i t à e u r o - a f r o - a s i a t i c a " . V a n e s s a P a l l u c c h i , L e g a m b i e n t e : " A v e t e i l m e r i t o d i a v e r r i l a n c i a t o i l c o n c e t t o d i M e r i t o c r a z i a i n s e n s o i n c l u s i v o e n o n c o m p e t i t i v o . L e g a m b i e n t e h a a l l a b a s e l ’ a g g r e g a z i o n e d i c i t t a d i n i p e r a m b i e n t e e g i u s t i z i a s o c i a l e . N o n c ’ è m e r i t o c r a z i a s e n o n c ’ è g i u s t i z i a s o c i a l e e n o n c ’ è t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a f i n q u a n d o p e r s i s t o n o l e d i s e g u a g l i a n z e c h e a b b i a m o e r e d i t a t o d a u n m o d e l l o d i s v i l u p p o a g g r e s s i v o , v i o l e n t o , c o r r o t t o , c h e h a i n v e r t i t o i m e r i t i . L a p o l i t i c a è s t a t a i n g o i a t a d a l l ’ e c o n o m i a , e l ’ e c o n o m i a è s t a t a i n g o i a t a d a l l a f i n a n z a . L e p e r s o n e s o n o r i m a s t e s u l l o s f o n d o . D o b b i a m o t o r n a r e a e s s e r e i l N o i , d e n t r o i l N o i c ’ è i l m e r i t o e l a r i a c q u i s i z i o n e d e i d i r i t t i " . A l e s s a n d r o C a r b o n e , c a n d i d a t o s i n d a c o a C h i e t i : " T r e l e r a g i o n i d i u n s i s t e m a - P a e s e : m e r i t o , t e m i e t e r r i t o r i o . V a i n n a n z i t u t t o c a m b i a t a u n a l e g g e e l e t t o r a l e d i n o m i n a t i . P o i , i t e m i a n d r a n n o c o m m i s u r a t i a i t e r r i t o r i , t e n u t o c o n t o c h e n e l 2 0 3 0 a v r e m o u n 7 0 % d i a n z i a n i . S a n i t à , n o n a u t o s u f f i c i e n z a , l o n g t i m e c a r e . E c c o d i c o s a c i s i d o v r à o c c u p a r e . I n u l t i m o : t e r r i t o r i o . S o n o s t a n c o d i v e d e r e i l m i o A b r u z z o i n u n r u o l o m a r g i n a l e , v a d a t a u n a s c o s s a a t u t t o " . D u c a F a b r i z i o M e c h i , A c c a d e m i a M a u r i z i a n a : " S o n o a n c h e i o c o n v i n t o c h e d a s o l i n o n s i v a d a d a n e s s u n a p a r t e . A b b i a m o t u t t a u n a s e r i e d i o r g a n i z z a z i o n i c h e c e r c a n o d i d a r e u n g r a n d e c o n t r i b u t o c o n l a s o l i d a r i e t à " . A l d o M a t t i a , d i r e t t o r e B a n c o A l i m e n t a r e d e l L a z i o , u n o d e i 2 1 B a n c h i c h e f a n n o c a p o a l l a f o n d a z i o n e b a n c o a l i m e n t a r e . " R e c u p e r i a m o c i b o e a n c h e c o n t r a s t i a m o l o s p r e c o d e l c i b o . L a r a c c o l t a d i q u e s t ’ a n n o i n u n s o l o g i o r n o h a f r u t t a t o 3 4 0 t o n n e l l a t e d i c i b o c h e s a r a n n o p o i d i s t r i b u i t e i n t u t t a l a r e g i o n e . Q u e s t a è l a p o t e n z a s o l i d a l e d e l l a v i t a a s s o c i a t i v a " .