R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n i n c o n t r o c o n l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i o p e r a n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e : c o s ì M e r i t o c r a z i a I t a l i a , n e l c o r s o d e l l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e , h a a v v i a t o a R o m a u n a m p i o c o n f r o n t o c o n l a d i r i g e n z a d e l m o v i m e n t o , o s p i t i i s t i t u z i o n a l i e r a p p r e s e n t a n t i d i o l t r e t r e n t a r e a l t à a s s o c i a t i v e , t r a c u i F e d e r f o r m a z i o n e , O i k o s M e d i t e r r a n e o , T e l e f o n o R o s a , H a b i t a t W o r l d , W w f , C o n f l a v o r o , E n a c , P m i I t a l i a , L e g a m b i e n t e , F e d e r y t a l y , S t a t i U n i t i d ’ I t a l i a , A c c a d e m i a C u l t u r a l e C a r t a g i n e e i l C o m i t a t o I m p r e n d i t o r i a F e m m i n i l e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a – T e r z i a r i o D o n n a C o n f c o m m e r c i o . “ D o p o i l c o n g r e s s o n a z i o n a l e e l a p r i m a t a p p a d e l t o u r d i p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o d e l m o v i m e n t o , e r a g i u n t o i l m o m e n t o d i a v v i a r e u n t a v o l o t e c n i c o , p o l i t i c o e c u l t u r a l e c o n t u t t o i l m o n d o a s s o c i a t i v o – s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i M e r i t o c r a z i a I t a l i a , W a l t e r M a u r i e l l o - d a s o l i n o n s i p u ò a n d a r e l o n t a n o . E m e r g e l a n e c e s s i t à d i m i g l i o r a r s i , c o n f r o n t a r s i e s e n t i r s i p a r t e d i u n a m i s s i o n e p i ù a m p i a ” . “ I l m o n d o a s s o c i a t i v o è q u e l l o c h e p i ù d i t u t t i f a t i c a p e r m a n t e n e r e a l t o i l l i v e l l o c u l t u r a l e d e l p a e s e p e r c h é u n l i v e l l o c u l t u r a l e e l e v a t o s i g n i f i c a m e n o p r o b l e m i s o c i a l i e a n c h e m e n o p r o b l e m i p o l i t i c i ” . P r e s e n t a n d o l a C a r t a d i R o m a , i l p r e s i d e n t e r i b a d i s c e c h e i l d o c u m e n t o o f f r e “ u n a r e g o l a m e n t a z i o n e c o n d i v i s a ” p e r q u a n t i v o l e s s e r o a d e r i r e a d “ u n ’ i d e a c u l t u r a l e e p o l i t i c a d i f f e r e n t e , n o n b a s a t a s u l l ’ o d i o o s u l l e i d e o l o g i e , m a s u l l a c a p a c i t à d i a f f r o n t a r e i p r o b l e m i e s u g g e r i r e s o l u z i o n i c o n u m i l t à e g a r b o . P e r q u e s t o , n e l l ’ o t t i c a d i u n a m i s s i o n e p i ù g r a n d e d a c o m p i e r e , i n v i t o t u t t i a f a r e u n p a s s o i n d i e t r o , a d e s s e r e m e n o s u p e r e r o i e m e t t e r s i i n d i s c u s s i o n e . S o l o a t t r a v e r s o i l g i o c o d i s q u a d r a s i p u ò c a p i r e q u a l i i d e e d i f f e r e n t i p o s s a n o u n i r s i p e r c r e a r n e u n a m i g l i o r e ” c o n c l u d e M a u r i e l l o .