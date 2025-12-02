Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "LAssemblea Generale di Alis è sempre un momento strategico di confronto tra le imprese e unoccasione per rafforzare quel network che negli ultimi anni sta unendo non solo gli operatori della logistica, ma anche tutte le aziende italiane che da essa dipendono". Lo ha dichiarato Andrea Martignano, amministratore delegato di Montesino Associates SpA, a margine dellAssemblea Generale Alis presso lAuditorium Parco della Musica di Roma. Il vero obiettivo della giornata è favorire un dialogo più efficace e costruttivo tra mondo produttivo e istituzioni, perché sono proprio le scelte normative e operative a determinare limpatto reale sul settore. Un confronto continuo e aperto è fondamentale per portare avanti le istanze delle imprese italiane.