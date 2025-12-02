R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e d i A l i s è s e m p r e u n m o m e n t o s t r a t e g i c o d i c o n f r o n t o t r a l e i m p r e s e e u n ’ o c c a s i o n e p e r r a f f o r z a r e q u e l n e t w o r k c h e n e g l i u l t i m i a n n i s t a u n e n d o n o n s o l o g l i o p e r a t o r i d e l l a l o g i s t i c a , m a a n c h e t u t t e l e a z i e n d e i t a l i a n e c h e d a e s s a d i p e n d o n o " . L o h a d i c h i a r a t o A n d r e a M a r t i g n a n o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M o n t e s i n o A s s o c i a t e s S p A , a m a r g i n e d e l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a . “ I l v e r o o b i e t t i v o d e l l a g i o r n a t a è f a v o r i r e u n d i a l o g o p i ù e f f i c a c e e c o s t r u t t i v o t r a m o n d o p r o d u t t i v o e i s t i t u z i o n i , p e r c h é s o n o p r o p r i o l e s c e l t e n o r m a t i v e e o p e r a t i v e a d e t e r m i n a r e l ’ i m p a t t o r e a l e s u l s e t t o r e . U n c o n f r o n t o c o n t i n u o e a p e r t o è f o n d a m e n t a l e p e r p o r t a r e a v a n t i l e i s t a n z e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . ”