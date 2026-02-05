R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a l u n g a e d o l o r o s a s c i a d i l u t t i e d i s a n g u e l a s c i a t a d a C o s a n o s t r a , l ’ a s s a s s i n i o d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a p r e s e n t a c o n t o r n i a n c o r a o s c u r i . P e r s i s t o n o i n t e r r o g a t i v i f o n d a m e n t a l i c h e a l i m e n t a n o l a l e g i t t i m a d o m a n d a d i v e r i t à e d i g i u s t i z i a d e i f a m i l i a r i e d e l P a e s e i n t e r o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o d i M i g u e l G o t o r ' L ’ o m i c i d i o d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a . L ’ I t a l i a n e l m i r i n o : P a l e r m o , U s t i c a , B o l o g n a ' . ” C o m e l u i , s o n o s t a t i i n t a n t i - h a r i c o r d a t o F o n t a n a - a c a d e r e s o t t o i c o l p i d e l l a f e r o c i a m a f i o s a : d o n n e e u o m i n i d e l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e , m a g i s t r a t i , g i o r n a l i s t i , p o l i t i c i , m a a n c h e c i t t a d i n i , b a r b a r a m e n t e u c c i s i p e r a v e r c o m p i u t o i l p r o p r i o d o v e r e o p e r a v e r d i f e s o l a l e g a l i t à n e l l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a , p r o f e s s i o n a l e e c i v i c a " . " L a p r e s e n t a z i o n e d i o g g i r a p p r e s e n t a d u n q u e l ’ o c c a s i o n e p e r r i n n o v a r e l ’ i m p e g n o a f a r e p i e n a l u c e s u q u e s t i d r a m m a t i c i f a t t i . C o l t i v a r e l a m e m o r i a d i q u e s t e p a g i n e d o l o r o s e d e l l a n o s t r a s t o r i a - h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - s i g n i f i c a r a f f o r z a r e g l i a n t i c o r p i n e c e s s a r i a p r e v e n i r e e a c o m b a t t e r e n u o v e f o r m e d i i n f i l t r a z i o n e c r i m i n a l e , s o s t e n e n d o o g n i p r e s i d i o d i l e g a l i t à e d i f e n d e n d o l e I s t i t u z i o n i " .