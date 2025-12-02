R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e m i o A l i s , è s t a t o c o n s e g n a t o o g g i a l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e S o v r a n i t à a l i m e n t a r e F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a d a l p r e s i d e n t e d i A l i s , a s s o c i a z i o n e l o g i s t i c a d e l l ' i n t e r m o d a l i t à s o s t e n i b i l e , n e l c o r s o d e l l ' a s s e m b l e a d i A l i s . " I l s u o i m p e g n o p e r l a p r o m o z i o n e d e l M a d e i n I t a l y , l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e e l a q u a l i t à p r o d u t t i v a - s i l e g g e n e l l a m o t i v a z i o n e d e l r i c o n o s c i m e n t o - r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o d i e q u i l i b r i o t r a t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e d e c i s a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e i l r u o l o d e l m i n i s t r o n e l l a p r e s e n t a z i o n e e p r o m o z i o n e d e l l a c a n d i d a t u r a d e l l a c u c i n a i t a l i a n a a p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e d e l l ' u m a n i t à U n e s c o , t e s t i m o n i a n z a c o n c r e t a , d e l l a c a p a c i t à d i u n i r e t u t e l a d e l l e r a d i c i c u l t u r a l i e p r o m o z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . " A t t r a v e r s o p o l i t i c h e c o n c r e t e , v i s i o n e e u r o p e a e v i c i n a n z a a l l e i m p r e s e e a i s e t t o r i d a n o i r a p p r e s e n t a t i , h a c o n t r i b u i t o a r a f f o r z a r e i l l e g a m e t r a a g r i c o l t u r a , l o g i s t i c a e c o m p e t i t i v i t à , v a l o r i c h e A l i s c o n d i v i d e e s o s t i e n e i n o g n i s u a a z i o n e " c o n t i n u a l a m o t i v a z i o n e .