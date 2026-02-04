T e h e r a n , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' a g e n z i a d i s t a m p a i r a n i a n a F a r s h a p u b b l i c a t o n e g l i u l t i m i g i o r n i i m m a g i n i d e l l e b a s i s t a t u n i t e n s i i n M e d i o O r i e n t e , m e n t r e l a t e n s i o n e t r a T e h e r a n e W a s h i n g t o n r e s t a a l t a n o n o s t a n t e l a p r o s p e t t i v a d i c o l l o q u i d i r e t t i . D o p o c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a m i n a c c i a t o u n ' a z i o n e m i l i t a r e c o n t r o l ' I r a n i n s e g u i t o a l l a r e p r e s s i o n e d e l l e p r o t e s t e e s e n o n r i u s c i r à a r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o p e r l i m i t a r e i l s u o p r o g r a m m a n u c l e a r e , T e h e r a n h a r i p e t u t a m e n t e m i n a c c i a t o r i t o r s i o n i i m m e d i a t e c o n t r o I s r a e l e e o b i e t t i v i s t a t u n i t e n s i i n c a s o d i a t t a c c o , i n d i c a n d o l e b a s i m i l i t a r i a m e r i c a n e n e l G o l f o c o m e p o t e n z i a l i o b i e t t i v i . L a F a r s , c o n s i d e r a t a v i c i n a a l l e f o r z e d i s i c u r e z z a d e l P a e s e , h a p u b b l i c a t o p e r d u e g i o r n i c o n s e c u t i v i i m m a g i n i d e l l e b a s i s t a t u n i t e n s i n e l l a r e g i o n e . L e i m m a g i n i n o n r i p o r t a n o a l c u n c o m m e n t o m a s o l t a n t o i l g i o r n o d e l l a s e t t i m a n a e l a d a t a s e c o n d o i l c a l e n d a r i o p e r s i a n o . L ' i m m a g i n e d i i e r i m o s t r a v a u n a v i s t a d a l l ' a l t o d e l l a b a s e a e r e a d i A l D h a f r a , f u o r i A b u D h a b i , u t i l i z z a t a d a l l e f o r z e a r m a t e s t a t u n i t e n s i e f r a n c e s i . O g g i i n v e c e , l ' a g e n z i a h a m o s t r a t o l a b a s e a e r e a d i I s a , n e l B a h r e i n , a l l e a t o d e g l i S t a t i U n i t i , d o v e s o n o s c h i e r a t i a n c h e a e r e i s t a t u n i t e n s i . L a F r a n c e P r e s s e h a c o n f e r m a t o c h e l e i m m a g i n i d e l l a b a s e a e r e a d i I s a s o n o d a t a t e .