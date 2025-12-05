R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n I t a l i a a b b i a m o u n s i s t e m a d i s o r v e g l i a n z a c h e r e g i s t r a l a c i r c o l a z i o n e d e i v i r u s i n f l u e n z a l i n e l l a p o p o l a z i o n e , g e s t i t o d a l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à . I d a t i d e l l e u l t i m e s e t t i m a n e m o s t r a n o c h e l ' i n f l u e n z a s t a g i à c i r c o l a n d o m o l t o , s o p r a t t u t t o t r a i b a m b i n i . L ' u l t i m o a g g i o r n a m e n t o i n d i c a 9 c a s i o g n i 1 . 0 0 0 a b i t a n t i , m a n e i b a m b i n i t r a i 3 e i 4 a n n i s i a r r i v a a 2 9 - 3 0 c a s i o g n i 1 . 0 0 0 . C o m e s p e s s o a c c a d e , q u i n d i , i l v i r u s t r o v a t e r r e n o f e r t i l e n e l l a p o p o l a z i o n e i n f a n t i l e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M i c h e l e C o n v e r s a n o , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i P r e v e n z i o n e d e l l a A s l d i T a r a n t o e d o c e n t e i n c a r i c a t o d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n I g i e n e e M e d i c i n a p r e v e n t i v a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i B a r i . ( V i d e o ) " S i a m o a b i t u a t i a p a r l a r e d i ' b a n a l e i n f l u e n z a ' e d è v e r o c h e , n e g l i a d u l t i s a n i , p u ò r i s o l v e r s i i n p o c h i g i o r n i c o n u n p o ' d i f e b b r e e d o l o r i m u s c o l a r i . M a n e i b a m b i n i m o l t o p i c c o l i - a v v e r t e l o s p e c i a l i s t a - s o p r a t t u t t o s e h a n n o p r o b l e m i d i s a l u t e c o m e i n f e z i o n i r e s p i r a t o r i e r i c o r r e n t i , c a r d i o p a t i e , d i a b e t e o s e g u o n o t e r a p i e p a r t i c o l a r i , n e s s u n a i n f l u e n z a è d a v v e r o b a n a l e . I n q u e s t i c a s i i l r i s c h i o d i c o m p l i c a n z e a u m e n t a . L o s t e s s o v a l e q u a n d o u n a p a t o l o g i a n o n è a n c o r a s t a t a d i a g n o s t i c a t a . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e l a v a c c i n a z i o n e a n t i n f l u e n z a l e " . I l P i a n o n a z i o n a l e p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e " p r e v e d e c h e t u t t i i b a m b i n i t r a 6 m e s i e 6 a n n i p o s s a n o e s s e r e v a c c i n a t i - r i c o r d a C o n v e r s a n o - a n c h e s e n z a c o n d i z i o n i d i r i s c h i o . L e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , c o m e l a S o c i e t à i t a l i a n a d i i g i e n e e l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a , r a c c o m a n d a n o f o r t e m e n t e d i v a c c i n a r e l a m a g g i o r p a r t e d e i b a m b i n i p e r r i d u r r e i c a s i g r a v i . V a c c i n a r e u n b a m b i n o n o n s i g n i f i c a p r o t e g g e r l o s o l o d a l l ' i n f l u e n z a : i b a m b i n i s o n o g r a n d i d i f f u s o r i d e i v i r u s e v a c c i n a r l i a i u t a a n c h e a p r o t e g g e r e c h i v i v e c o n l o r o : c o m p a g n i d i s c u o l a , a l t r i b a m b i n i f r a g i l i , g e n i t o r i e n o n n i . U n n o n n o c a r d i o p a t i c o o u n g e n i t o r e d i a b e t i c o , p e r e s e m p i o , p u ò a v e r e d i f e s e i m m u n i t a r i e r i d o t t e : s e i l b a m b i n o v a c c i n a t o s i a m m a l a m e n o e d i f f o n d e m e n o i l v i r u s , l a f a m i g l i a è p i ù s i c u r a " . L a v a c c i n a z i o n e , s e c o n d o l ' e s p e r t o , " h a a n c h e u n i m p a t t o s o c i a l e : r i d u c e i g i o r n i d i a s s e n z a d a l l a v o r o d e i g e n i t o r i e l i m i t a , i n d i r e t t a m e n t e , i l r i c o r s o i m p r o p r i o a g l i a n t i b i o t i c i , c h e p u r t r o p p o c o n t r i b u i s c e a l p r o b l e m a d e l l ' a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a . O g g i - e v i d e n z i a C o n v e r s a n o - o l t r e a l c l a s s i c o v a c c i n o i n i e t t a t o , a b b i a m o a n c h e i l v a c c i n o s p r a y n a s a l e , b e n a c c e t t a t o d a i p e d i a t r i e m o l t o u s a t o n e i p a e s i a n g l o s a s s o n i , d o v e h a a u m e n t a t o l e c o p e r t u r e v a c c i n a l i . E ' s e m p l i c e d a s o m m i n i s t r a r e e s p e s s o i b a m b i n i n o n s i a c c o r g o n o n e p p u r e d i e s s e r e s t a t i v a c c i n a t i " . P r o t e g g e r e i b a m b i n i , q u i n d i , " n o n s i g n i f i c a s o l o ' c o p r i r l i b e n e ' c o m e s i d i c e v a u n a v o l t a , m a s f r u t t a r e g l i s t r u m e n t i c h e l a m e d i c i n a c i m e t t e a d i s p o s i z i o n e . L a v a c c i n a z i o n e è u n m o d o e f f i c a c e p e r p r o t e g g e r e i l s i n g o l o b a m b i n o e l ’ i n t e r a c o m u n i t à c h e g l i s t a i n t o r n o " .