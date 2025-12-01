R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A p o c h i g i o r n i d a l l a d i f f u s i o n e d e i r i s u l t a t i p r e l i m i n a r i g l o b a l i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 O c e a n i c - S t r o k e , B a y e r I t a l i a s o t t o l i n e a i l c o n t r i b u t o d e l n o s t r o P a e s e a u n t r i a l c h e p o t r e b b e a p r i r e u n n u o v o c a p i t o l o n e l l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a d e l l ' i c t u s i s c h e m i c o n o n c a r d i o e m b o l i c o . L o s t u d i o , c h e h a v a l u t a t o l ' i n i b i t o r e d e l F a t t o r e X I a a s u n d e x i a n i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a a n t i a g g r e g a n t e - i n f o r m a u n a n o t a - h a m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e l r i s c h i o d i i c t u s i s c h e m i c o r i s p e t t o a l p l a c e b o , s e n z a a u m e n t a r e i s a n g u i n a m e n t i m a g g i o r i , r a g g i u n g e n d o c o s ì e n t r a m b i g l i e n d p o i n t p r i m a r i d i e f f i c a c i a e s i c u r e z z a . L ' I t a l i a h a d a t o u n c o n t r i b u t o i m p o r t a n t e a l l a r i c e r c a c o n 2 2 c e n t r i c l i n i c i c o i n v o l t i i n t u t t o i l P a e s e . G r a z i e a i d a t i r a c c o l t i e a l l a g e s t i o n e a c c u r a t a d e l f o l l o w - u p , i c e n t r i i t a l i a n i h a n n o s u p p o r t a t o l o s t u d i o i n m o d o d e t e r m i n a n t e , r a f f o r z a n d o l a r o b u s t e z z a s c i e n t i f i c a d e i r i s u l t a t i g l o b a l i . L ' i c t u s r a p p r e s e n t a a n c o r a u n a s f i d a d i p o r t a t a g l o b a l e : o g n i a n n o c o l p i s c e c i r c a 1 2 m i l i o n i d i p e r s o n e e n e l 2 0 – 3 0 % d e i c a s i s i t r a t t a d i r e c i d i v e . E ' l a s e c o n d a c a u s a d i m o r t e n e l m o n d o e l e r e c i d i v e s p e s s o c o m p o r t a n o e s i t i a n c o r a p i ù g r a v i r i s p e t t o a l p r i m o e p i s o d i o . N o n o s t a n t e l e t e r a p i e o g g i d i s p o n i b i l i , i l r i s c h i o d i u n n u o v o e v e n t o r i m a n e e l e v a t o : 1 s o p r a v v i s s u t o s u 5 p u ò a n d a r e i n c o n t r o a u n s e c o n d o i c t u s e n t r o 5 a n n i . " L o s t u d i o O c e a n i c - S t r o k e - a f f e r m a A n d r e a Z i n i , d i r e t t o r e d e l l a N e u r o l o g i a e R e t e S t r o k e d e l l ' I r c c s I s t i t u t o d e l l e s c i e n z e n e u r o l o g i c h e d e l l ' o s p e d a l e M a g g i o r e d i B o l o g n a - s e g n a u n c a m b i a m e n t o i m p o r t a n t e n e l l a r i c e r c a n e u r o l o g i c a . G l i i n i b i t o r i d e l F a t t o r e X I a c o m e a s u n d e x i a n r a p p r e s e n t a n o u n a n u o v a f r o n t i e r a n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' i c t u s , u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l l a l o t t a c o n t r o l e r e c i d i v e , s o p r a t t u t t o p e r i p a z i e n t i c o n i c t u s i s c h e m i c o n o n c a r d i o e m b o l i c o p e r i q u a l i l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e n o n s o n o s t a t e s o s t a n z i a l m e n t e i n n o v a t e n e g l i u l t i m i a n n i . A s u n d e x i a n , p r i m o f a r m a c o d i q u e s t a c l a s s e a c o m p l e t a r e c o n s u c c e s s o u n o s t u d i o d i f a s e 3 , p o t r e b b e o f f r i r e u n a s o l u z i o n e e f f i c a c e p e r r i d u r r e i l r i s c h i o d i i c t u s r i c o r r e n t i i n q u e s t a p o p o l a z i o n e . L a t e r a p i a a n t i a g g r e g a n t e a t t u a l m e n t e i n u s o n o n è s u f f i c i e n t e p e r p r e v e n i r e c o m p l e t a m e n t e i s e c o n d i i c t u s , i l c h e r e n d e l ' a p p r o v a z i o n e d i n u o v i t r a t t a m e n t i a n c o r a p i ù c r u c i a l e " A s u n d e x i a n h a o t t e n u t o l a d e s i g n a z i o n e f a s t t r a c k d a l l a F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n d e g l i S t a t i U n i t i c o m e p o t e n z i a l e t r a t t a m e n t o p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l ' i c t u s n e i p a z i e n t i c o n i c t u s i s c h e m i c o n o n c a r d i o e m b o l i c o , r i c o r d a l a n o t a . T u t t a v i a - s i l e g g e - v a s o t t o l i n e a t o c h e a s u n d e x i a n è a n c o r a u n f a r m a c o s p e r i m e n t a l e e n o n è s t a t o a n c o r a a p p r o v a t o d a a l c u n a a u t o r i t à s a n i t a r i a . L o s t u d i o O c e a n i c - S t r o k e h a a n a l i z z a t o e f f i c a c i a e s i c u r e z z a d i a s u n d e x i a n , i n i b i t o r e o r a l e d e l F a t t o r e X I a , s o m m i n i s t r a t o a l l a d o s e d i 5 0 m g u n a v o l t a a l g i o r n o , p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l ' i c t u s i s c h e m i c o i n p a z i e n t i c h e a v e v a n o r e c e n t e m e n t e a v u t o u n i c t u s i s c h e m i c o n o n c a r d i o e m b o l i c o o u n a t t a c c o i s c h e m i c o t r a n s i t o r i o ( T i a ) a d a l t o r i s c h i o . I l t r a t t a m e n t o è s t a t o v a l u t a t o i n c o m b i n a z i o n e c o n l a t e r a p i a a n t i p i a s t r i n i c a s t a n d a r d . S i t r a t t a d i u n o s t u d i o m u l t i c e n t r i c o e i n t e r n a z i o n a l e , r a n d o m i z z a t o , c o n t r o l l a t o c o n p l a c e b o , i n d o p p i o c i e c o , a g r u p p i p a r a l l e l i e g u i d a t o d a l n u m e r o d i e v e n t i , c h e h a a r r u o l a t o o l t r e 1 2 . 3 0 0 p a z i e n t i .