R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D o b b i a m o c r e a r e u n e c o s i s t e m a d o v e o g n u n o f a l a s u a p a r t e . D a n o n e N u t r i c i a , c o m e a z i e n d a l e a d e r , h a i l d o v e r e d i i n n o v a r e c o n p r o d o t t i c h e s a p p i a n o d a r e u n a r i s p o s t a a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i , c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a e a r i d u r r e i c o s t i a c a r i c o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e c o n u n c o n s e g u e n t e b e n e f i c i o s u l l a s a l u t e p u b b l i c a . I n q u e s t o s e n s o i l r u o l o d e l l ' i n d u s t r i a è c e n t r a l e " . L o h a d e t t o J u d i t G o n z a l e z S a n s , a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i D a n o n e N u t r i c i a I t a l i a e G r e c i a , a l l ' i n c o n t r o c h e s i è s v o l t o o g g i a R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o , p r o m o s s o s u i n i z i a t i v a d e l l a s e n a t r i c e L i c i a R o n z u l l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F a v o R a O d v , F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a . I l c o n v e g n o h a a f f r o n t a t o u n a d e l l e s f i d e p i ù u r g e n t i e a n c o r a s o t t o v a l u t a t e i n o n c o l o g i c a : l a m a l n u t r i z i o n e , c h e c o l p i s c e f i n o a l l ’ 8 0 % d e i p a z i e n t i c o n t u m o r e , i n c i d e n e g a t i v a m e n t e s u s o p r a v v i v e n z a , t o l l e r a n z a a l l e t e r a p i e , q u a l i t à d i v i t a e s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . L a q u e s t i o n e - è s t a t o r i c o r d a t o n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o - è s t a t a r i c o n o s c i u t a d i p r i m a r i a r i l e v a n z a a n c h e d a l l ' i n s e r i m e n t o d e l l o s c r e e n i n g n u t r i z i o n a l e o n c o l o g i c o n e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e n a z i o n a l i t r a m i t e l a r e c e n t e l e g g e d i B i l a n c i o .