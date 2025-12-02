R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o d i r e c h e s i a m o a n c o r a a l l ' i n i z i o , q u i n d i i n q u e s t o m o m e n t o è u n a r i f o r m a c h e h a d e g l i a s p e t t i t e c n i c i c h e n o n c r e d o t u t t i i t e l e s p e t t a t o r i c h e r i e s c a n o a s e g u i r e . P e r ò è a b b a s t a n z a c h i a r o , c r e d o g i à a d e s s o a t u t t i g l i s p e t t a t o r i , c h e q u e s t a r i f o r m a n o n s e r v i r à i n n u l l a a d a c c e l e r a r e i p r o c e s s i e a m i g l i o r a r e l a g i u s t i z i a . S a r à s o l t a n t o u n m o d o p e r s c u d a r e i p o l i t i c i r i s p e t t o a l l e i n c h i e s t e s g r a d i t e . Q u e s t o è i l t e m a . R i t o r n a l a c a s t a d e i p o l i t i c i " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a D i M a r t e d ì s u L a 7 .