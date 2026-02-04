R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I n p s è t u t t o i l w e l f a r e i n I t a l i a . L a s u a t r a s f o r m a z i o n e s t a a n d a n d o a v a n t i e p e r q u e s t o s o n o m o l t o f e l i c e . T u t t i i n o s t r i d i p e n d e n t i c i s t a n n o c r e d e n d o f o r t e m e n t e . V o g l i a m o r e s t i t u i r e a l G o v e r n o , a l l o S t a t o , u n i s t i t u t o c h e s i a s e m p r e p i ù t r a s p a r e n t e , e f f i c a c e , d i n a m i c o e f r u i b i l e , c i o è s e m p r e p i ù a l s e r v i z i o d e i n o s t r i c i t t a d i n i ” . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l ' I n p s , G a b r i e l e F a v a , d u r a n t e l a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e d e l l a D i r i g e n z a I n p s i n t i t o l a t a " L a f o r z a d e i v a l o r i " c h e è i n i z i a t a o g g i a R o m a . P u n t i c h i a v e , s p i e g a F a v a s o n o : “ R e s p o n s a b i l i t à , s e n s o d e l d o v e r e , s e n s o d e l s a c r i f i c i o e s o p r a t t u t t o i l b e n e s s e r e d e i c i t t a d i n i . I l l o r o i n t e r e s s e c h e c o r r i s p o n d e a l n o s t r o l a v o r o ” . D u e g i o r n i r i c c h i d i i n c o n t r i e a p p r o f o n d i m e n t i : “ Q u e s t e d u e g i o r n a t e s o n o i m p o r t a n t i s s i m e p e r c h é i p r o t a g o n i s t i s o n o l e n o s t r e r i s o r s e u m a n e , t u t t i i n o s t r i d i p e n d e n t i , d a l p r i m o a l l ’ u l t i m o . V o g l i a m o p a s s a r e c o n l o r o q u e s t i d u e g i o r n i p e r a n d a r e i n c o n t r o a l f u t u r o d e l n o s t r o I s t i t u t o e q u i n d i a l n u o v o m o d e l l o d i s e r v i z i o c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i ” c o n c l u d e F a v a .