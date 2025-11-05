M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S e l e c i t t à " s o n o c a u s a e d e f f e t t o d i u n a n u o v a d o m a n d a d i m o b i l i t à , e c c o l a r i s p o s t a c o n c r e t a , f r u i b i l e e s o s t e n i b i l e d i E i c m a : l e d u e r u o t e " . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . N o n è s o l o i l m e r c a t o a p r e m i a r l e , p r o s e g u e , a l l ’ 8 2 m a e d i z i o n e d e l l ’ E s p o s i z i o n e I n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , i n p r o g r a m m a d a d o m a n i a d o m e n i c a 9 n o v e m b r e n e i p a d i g l i o n i d i F i e r a M i l a n o R h o , a r r i v a Y . u . m . – Y o u r U r b a n M o b i l i t y , u n ’ a r e a t e s t p e n s a t a p e r f a r v i v e r e a l p u b b l i c o u n ’ e s p e r i e n z a d i r e t t a c o n i m e z z i c h e r a p p r e s e n t a n o i l p r e s e n t e e i l f u t u r o d e g l i s p o s t a m e n t i i n c i t t à . N a t a n e l 2 0 2 3 c o m e c o n t e n u t o e s p o s i t i v o p r o m o s s o d a E i c m a a l l ’ i n t e r n o d e i p a d i g l i o n i p e r v a l o r i z z a r e i l c o n t r i b u t o d e l l e d u e r u o t e a l l a m o b i l i t à u r b a n a , Y . u . m . t o r n a q u e s t ’ a n n o i n u n a v e s t e r i n n o v a t a , t r a s f o r m a n d o s i i n u n ’ a r e a d i n a m i c a e i n t e r a t t i v a . S i t u a t a n e l l a p o r z i o n e E s t d e l l ’ a r e n a e s t e r n a M o t o L i v e , c h e p e r c e l e b r a r e i l s u o v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o s i e s t e n d e e c c e z i o n a l m e n t e s u o l t r e 6 0 . 0 0 0 m q , l ’ a r e a Y . U . M . s i s v i l u p p a s u 4 . 0 0 0 m q d i s u p e r f i c i e e r i c r e a v e r i e p r o p r i p e r c o r s i u r b a n i s u a s f a l t o , d e l i m i t a t i d a 2 8 c o n t a i n e r m a r i t t i m i . Q u i i v i s i t a t o r i p o t r a n n o t e s t a r e g r a t u i t a m e n t e p i ù d i 4 0 v e i c o l i t r a c i c l o m o t o r i , s c o o t e r e q u a d r i c i c l i a m o t o r e e l e t t r i c o o e n d o t e r m i c o , m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a 1 2 c a s e c o s t r u t t r i c i : A s k o l l , A s t r e e a , B i r b a , B m w , C i t r o ë n , H o n d a , K a w a s a k i , M o b i l i z e , N i u , P i a g g i o , Y a m a h a e X e v . I t e s t r i d e s a r a n n o o r g a n i z z a t i i n s e s s i o n i d a d o d i c i m i n u t i c i a s c u n a . L ’ a c c e s s o a l l ’ a r e a Y . U . M . è g r a t u i t o e c o n s e n t i t o a i v i s i t a t o r i d a i 1 4 a n n i i n s u , i n p o s s e s s o d i p a t e n t e A M , A 1 , A 2 o A i n c o r s o d i v a l i d i t à . I m i n o r e n n i d o v r a n n o n e c e s s a r i a m e n t e e s s e r e a c c o m p a g n a t i d a a l m e n o u n g e n i t o r e . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e s a r à r i s e r v a t a a n c h e a l t e m a d e l l a s i c u r e z z a , g r a z i e a l c o n t r i b u t o d e l p a r t n e r t e c n i c o T u c a n o U r b a n o , s t o r i c o m a r c h i o d e l g r u p p o M a n d e l l i . L ’ a z i e n d a m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e d e l p u b b l i c o i l c a s c o E l ’ J e t t i n e d u e m o d e l l i d i g u a n t i t e c n i c i d e l l a l o r o g a m m a , o l t r e a l l a p o s s i b i l i t à e s c l u s i v a d i p r o v a r e i l g i l e t a i r b a g A I R S C U D ™ , d o t a t o d i t e c n o l o g i a I n & m o t i o n i n t e g r a t a . C o n l ’ a r e a Y . U . M . , E i c m a s i c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ i n n o v a z i o n e n e l m o n d o d e l l e d u e r u o t e , o f f r e n d o u n o s p a z i o e s p e r i e n z i a l e d o v e i v i s i t a t o r i p o t r a n n o c o n o s c e r e , p r o v a r e e c o m p r e n d e r e d a v i c i n o l e s o l u z i o n i p i ù a v a n z a t e p e r l a m o b i l i t à u r b a n a .