R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S u G e d i i l G o v e r n o s i è m o s s o t e m p e s t i v a m e n t e . V o i s a p e t e c h e i l s o t t o s e g r e t a r i o B a r a c h i n i h a c o n v o c a t o i v e r t i c i d i G e d i , i l C d r d e l l e d e l l e t e s t a t e d e l g r u p p o . O v v i a m e n t e a n c h e l ' O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i , l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e l l a s t a m p a , h a p a r l a t o a n c h e c o n T h o d o r i s K y r i a k o u , c i o è l ' i m p r e n d i t o r e g r e c o c h e s a r e b b e i n t r a t t a t i v a p e r l ' a c q u i s t o d e l g r u p p o . A b b i a m o r i b a d i t o a t u t t i f o n d a m e n t a l m e n t e l ' i m p o r t a n z a p e r n o i d e l l a d i f e s a d e i l i v e l l i o c c u p a z i o n a l i . A l l o s t a t o n o n c ' è n u l l a d i d e c i s o , m a p e r a l t r o c o n t i n u i a m o a s e g u i r e l a v i c e n d a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o .