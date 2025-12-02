R o m a , 2 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t ’ a n n o , i n s i e m e a l P r e s i d e n t e P a p p a l a r d o , a b b i a m o c o n s o l i d a t o u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r l a c r e s c i t a d e l l ’ A s s o c i a z i o n e , c o n l ’ i n g r e s s o d e l m o n d o a e r e o i n q u e s t o p r o g e t t o i n i z i a t o n o v e a n n i f a c o n i l P r e s i d e n t e G r i m a l d i . C i r e n d i a m o c o n t o c h e i l P a e s e h a b i s o g n o d i u n a v o c e f o r t e c h e p o s s a d i a l o g a r e c o n i l G o v e r n o e c o n i l V i c e M i n i s t r o R i x i , c o s t a n t e m e n t e s o l l e c i t a t o , c o s ì c o m e i l C o m a n d a n t e L i a r d o , p e r c h é u n a l o g i s t i c a s t r a t e g i c a è s e m p r e p i ù c e n t r a l e p e r r i s u l t a t i e o b i e t t i v i n a z i o n a l i ” . L o h a d i c h i a r a t o M a r c e l l o D i C a t e r i n a , v i c e p r e s i d e n t e d i A l i s , i n o c c a s i o n e d e l l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s p r e s s o l ' A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a a R o m a , s o t t o l i n e a n d o i l r u o l o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n e l l a r a p p r e s e n t a n z a a z i e n d a l e . “ S i a m o p a r t i t i c o n 4 0 s o c i f o n d a t o r i , o g g i A l i s r a p p r e s e n t a o l t r e 2 . 5 0 0 a z i e n d e c o n u n f a t t u r a t o a g g r e g a t o d i c i r c a 1 5 0 m i l i a r d i d i e u r o . L a l o g i s t i c a i n t e l l i g e n t e r i c h i e d e r i f e r i m e n t i c h i a r i e a t t e n z i o n e a o g n i d e t t a g l i o d e l s e t t o r e . N o n v o g l i a m o r i p e t e r e v e c c h i t e m i , m a p o r t a r e a v a n t i b a t t a g l i e c o n c r e t e , c o m e q u e l l a s u l l ’ E t s a B r u x e l l e s , p e r e v i t a r e d i s t o r s i o n i d i m e r c a t o e g a r a n t i r e s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a e a m b i e n t a l e e q u i l i b r a t a . L e r i s o r s e d e r i v a n t i d a l l ’ E T S d o v r e b b e r o e s s e r e r e i n v e s t i t e n e i t r a s p o r t i m a r i t t i m i , s t r a d a l i e f e r r o v i a r i p e r n o n c o m p r o m e t t e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s e t t o r e . C o m e d i c o n o g l i a m e r i c a n i , ‘ l o g i s t i c s i s p o w e r ’ : l a f o r z a d e l P a e s e p a s s a a n c h e d a q u i ” .