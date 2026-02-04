L o n d r a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r h a l a s c i a t o l a R o y a l L o d g e d o p o l e p r e s s i o n i r i c e v u t e d a l f r a t e l l o , r e C a r l o , a s e g u i t o d e l l o s c a n d a l o E p s t e i n . U n a f o n t e h a c o n f e r m a t o a l T i m e s c h e A n d r e a s i è t r a s f e r i t o d a l l a r e s i d e n z a d i W i n d s o r a u n i n d i r i z z o n o n d i v u l g a t o n e l l a t e n u t a r e a l e d i S a n d r i n g h a m , n e l N o r f o l k . P r e o c c u p a t o p e r l e u l t i m e r i v e l a z i o n i s u i d o c u m e n t i d i J e f f r e y E p s t e i n p u b b l i c a t i d a l D i p a r t i m e n t o d i G i u s t i z i a d e g l i S t a t i U n i t i , C h a r l e s a v r e b b e c h i e s t o a l f r a t e l l o d i a c c e l e r a r e i l t r a s f e r i m e n t o . A l l ' e x d u c a d i Y o r k s a r à c o n s e n t i t o d i t o r n a r e a l l a R o y a l L o d g e p e r i m b a l l a r e a l t r i s c a t o l o n i . A n o v e m b r e , d o p o u n a l u n g a b a t t a g l i a c o n i l r e , A n d r e a h a d a t o d i s d e t t a d e l c o n t r a t t o d i l o c a z i o n e d e l l a R o y a l L o d g e . U n a s e r i e d i r i v e l a z i o n i s u l l a s u a a m i c i z i a c o n E p s t e i n , i l f i n a n z i e r e p e d o f i l o m o r t o s u i c i d a i n c a r c e r e , s p i n s e r o C a r l o a p r i v a r e A n d r e a d e i s u o i t i t o l i e p r i v i l e g i . N e l f r a t t e m p o , s o n o i n i z i a t i i l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e d i M a r s h F a r m , a S a n d r i n g h a m , c h e d o v r e b b e d i v e n t a r e l a f u t u r a r e s i d e n z a d i A n d r e w . F o n t i d i p a l a z z o h a n n o i n d i c a t o c h e u n a p r o p r i e t à " p r o v v i s o r i a " è s t a t a t r o v a t a a l t r o v e n e l l a t e n u t a . I l S u n h a r i f e r i t o c h e A n d r e w h a l a s c i a t o l a s u a v i l l a d a 3 1 s t a n z e e d a l v a l o r e d i 3 5 m i l i o n i d i e u r o n e l l a t a r d a s e r a t a d i l u n e d ì , t r e g i o r n i d o p o l a d i v u l g a z i o n e d i t r e m i l i o n i d i p a g i n e d i d o c u m e n t i r e l a t i v i a l l ' i n d a g i n e s t a t u n i t e n s e s u E p s t e i n . T r a q u e s t i , u n a f o t o d i A n d r e w a q u a t t r o z a m p e s o p r a u n a d o n n a n o n i d e n t i f i c a t a s d r a i a t a s u l p a v i m e n t o . U n a m i c o d i A n d r e w h a d i c h i a r a t o a l t a b l o i d : " A v e v a p r o g r a m m a t o d i r e s t a r e a l R o y a l L o d g e a n c o r a u n p o ' , m a c o n l ' u l t i m a s e r i e d i d o c u m e n t i s u E p s t e i n g l i è s t a t o c h i a r o c h e e r a o r a d i a n d a r s e n e . A n d a r v i a è s t a t o c o s ì u m i l i a n t e p e r l u i c h e h a s c e l t o d i f a r l o d i n a s c o s t o . N o n v o l e v a u n a d d i o c o s ì p a r t e c i p a t o , a n c h e s e i l R o y a l L o d g e è u n l u o g o i n c u i c o n s e r v a v a t a n t i r i c o r d i d i f a m i g l i a . I n t e o r i a a v r e b b e p o t u t o r i m a n e r e f i n c h é M a r s h F a r m n o n f o s s e s t a t a p r o n t a , m a i t i t o l i d e i g i o r n a l i n o n f a c e v a n o c h e p e g g i o r a r e . I n o l t r e , i l f a t t o c h e s i a s t a t o v i s t o g u i d a r e p e r W i n d s o r r i d e n d o e c o n l ' a r i a d i c h i n o n s i p r e o c c u p a d i n u l l a n o n è s t a t o b e n a c c o l t o " .