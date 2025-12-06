R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D a i r o m a n z i a i s a g g i , l a s e l e z i o n e d e l l e n o v i t à i n l i b r e r i a d e l l a s e t t i m a n a s c e l t a d a l l ' A d n k r o n o s . M o n d a d o r i m a n d a i n l i b r e r i a ' Q u a n t o l o n t a n o d o v r a i c o r r e r e ' d i L e t i z i a V e n t u r i n i . “ N o n è m a i s e m p l i c e l a s c i a r s i a l l e s p a l l e i l d o l o r e e a p r i r s i d i n u o v o a s é s t e s s i , i m p a r a r e a v o l e r s i b e n e q u a n d o i l c u o r e è f e r i t o e l ’ a n i m a s t a n c a . M a è n e c e s s a r i o . P o s s i a m o s e m p r e s c e g l i e r e i n c o s a t r a s f o r m a r e i l m a l e c h e c i a c c a d e . I o h o s c e l t o d i t r a s f o r m a r l o n e l l a m i a p i ù g r a n d e o c c a s i o n e ” . L e t i z i a h a v e n t ’ a n n i q u a n d o s u b i s c e v i o l e n z a d a u n p r o f e s s o r e d e l l a s u a u n i v e r s i t à . U n a v i o l e n z a c h e l a p r i v a d i t u t t o : f i d u c i a , s p e n s i e r a t e z z a , f e l i c i t à . D a q u e l m o m e n t o i l d o l o r e d i v e n t a p a r t e d i l e i , e c o n i l t e m p o c o m p a i o n o a n c h e a t t a c c h i d i p a n i c o e d i s t u r b i a l i m e n t a r i a r i c o r d a r l e q u a n t o f r a g i l e s i a d i v e n t a t a . M a a v o l t e b a s t a u n a f r a s e p e r c a m b i a r e t u t t o : “ N o n è u n d o n o c i ò c h e t i è s u c c e s s o , n o n è n i e n t e d i b e l l o . M a è s u c c e s s o , e o r a s t a a t e d e c i d e r e c o m e s f r u t t a r l o p e r u s c i r n e ” . P o c h e p a r o l e , s e m p l i c i e l u m i n o s e , c h e l e r i a c c e n d o n o q u a l c o s a d e n t r o : f o r s e p u ò d a v v e r o r i c o m i n c i a r e e r i s c r i v e r e l a s u a s t o r i a d a z e r o . E d è c o s ì c h e L e t i z i a d e c i d e d i p a r t i r e , z a i n o i n s p a l l a e s e n z a u n p i a n o . I l v i a g g i o l a p o r t a l o n t a n o , i n A s i a p r i m a e i n S u d a m e r i c a p o i , t r a m o n a s t e r i b u d d h i s t i , a s h r a m i m m e r s i n e l s i l e n z i o , a n t i c h i r i t u a l i e d e s p e r i e n z e d i v o l o n t a r i a t o . G i o r n o d o p o g i o r n o , q u e l l a c h e i n i z i a l m e n t e s e m b r a u n a f u g a d a l l a s o f f e r e n z a s i t r a s f o r m a i n u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a e g u a r i g i o n e , a t t r a v e r s o p a e s a g g i i n d i m e n t i c a b i l i e i n c o n t r i r i c c h i d i s i g n i f i c a t o . S a r à i n G u a t e m a l a , i n u n p i c c o l o v i l l a g g i o d i c u r a n d e r e , c h e L e t i z i a c o m p r e n d e r à f i n a l m e n t e c h e n o n s e r v e c o n t i n u a r e a s c a p p a r e , p e r c h é n e s s u n l u o g o p o t r à m a i o f f r i r l e l a r i s p o s t a c h e c e r c a : s o l o i m p a r a n d o a d a m a r e s e s t e s s a e m e t t e n d o l a s u a s t o r i a a l s e r v i z i o d e g l i a l t r i p o t r à s a l v a r s i . ' Q u a n t o l o n t a n o d o v r a i c o r r e r e ' è u n a t e s t i m o n i a n z a a u t e n t i c a e t o c c a n t e s u c o m e s u p e r a r e i l d o l o r e e r i t r o v a r e l a p r o p r i a e s s e n z a . U n i n v i t o a g u a r d a r e o l t r e i c o n f i n i d e l q u o t i d i a n o p e r s c o p r i r e n u o v e p o s s i b i l i t à d e n t r o e f u o r i d i n o i . L e t i z i a V e n t u r i n i n a s c e a L u g o , i n E m i l i a R o m a g n a , n e l 2 0 0 0 . D o p o l a l a u r e a p a r t e p e r i l m o n d o c o n u n b i g l i e t t o d i s o l a a n d a t a , a t t r a v e r s a n d o A s i a , A f r i c a e A m e r i c h e . O g g i è v i a g g i a t r i c e , s t o r y t e l l e r , c o n t e n t c r e a t o r e o r g a n i z z a v i a g g i l o c a l e a u t e n t i c i l o n t a n o d a l t u r i s m o d i m a s s a . P e r L e t i z i a , i l v i a g g i o è s o p r a t t u t t o i n t e r i o r e : a t t r a v e r s o i s u o i c a n a l i s o c i a l , w o r k s h o p , r i t i r i e i l p o d c a s t S o u v e n i r . L e l e z i o n i i n v i a g g i o c h e t i c a m b i a n o l a v i t a , s e n s i b i l i z z a l e p e r s o n e s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ a s c o l t o d i s é e l e a c c o m p a g n a n e l l a r i - s c o p e r t a d i u n a v i t a p i ù a u t e n t i c a . ' C ' e r a u n a v o l t a i n I t a l i a . G l i a n n i O t t a n t a ' è l ' u l t i m o l i b r o d e l g i o r n a l i s t a E n r i c o D e a g l i o s u g l i s c a f f a l i c o n F e l t r i n e l l i . G l i a n n i o t t a n t a c o m i n c i a n o c o n u n b o a t o . A l l a s t a z i o n e d i B o l o g n a , i l 2 a g o s t o , o t t a n t a c i n q u e p e r s o n e m u o i o n o s o t t o l e m a c e r i e . È l ’ i n i z i o d i u n d e c e n n i o c h e s i a p r e c o n u n a s t r a g e e s i c h i u d e c o n u n m u r o c h e c r o l l a e s e g n a l a f i n e d e l N o v e c e n t o . I n m e z z o c i s o n o l e g u e r r e d i m a f i a , c a m o r r a e ’ n d r a n g h e t a , P 2 e f a s c i s t i . A l S u d s i u c c i d e c o n f e r o c i a , m e n t r e i l p a e s e , s p e n s i e r a t o , n o n b a d a a g l i s p a r i e c a m b i a p e l l e : s m e t t e d i c r e d e r e n e l l a p o l i t i c a e c o m i n c i a a c r e d e r e n e l l a t e l e v i s i o n e , i l “ p o p o l o ” d i v e n t a “ a u d i e n c e ” e i l s u c c e s s o i n d i v i d u a l e d à f o r m a a u n n u o v o c o d i c e m o r a l e . I l N o r d p r o s p e r a e i l S u d d i s p e r a t o s t a p e r d i v e n t a r e u n n a r c o s t a t o . C i s o n o g l i a s s a s s i n i i d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a , d i P i o L a T o r r e , d i W a l t e r T o b a g i , d i C a r l o A l b e r t o D a l l a C h i e s a , m a a n c h e l a m o r t e d i u n b a m b i n o d i n o m e A l f r e d o ; c i s o n o l ’ a s c e s a d i C u t o l o e d i R i i n a e l a v o c e f e r m a d i G i o v a n n i F a l c o n e , u n u o m o s o l o , i l g r a n d e e r o e r i l u t t a n t e . C i s o n o i f u n e r a l i d i B e r l i n g u e r e u n ’ I t a l i a c o m m o s s a e c o m m o v e n t e n e l d a r g l i l ’ a d d i o , e p o i B e t t i n o C r a x i e l a M i l a n o d a b e r e , i f a g i o l i d i R a f f a e l l a C a r r à e i g i o v a n i m i l a n e s i g h i o t t i d i h a m b u r g e r , m e n t r e u n e n i g m a t i c o C o s s i g a d i v e n t a p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e c i l a s c i a n o I t a l o C a l v i n o , P r i m o L e v i e L e o n a r d o S c i a s c i a . C i s o n o i l c a l c i o p i ù b e l l o d i s e m p r e , c o n i M o n d i a l i s p a g n o l i d e l l ’ 8 2 , M a r a d o n a e l o s c u d e t t o d e l N a p o l i , l a n e v i c a t a d e l s e c o l o , l e n o t t i d i R e n z o A r b o r e , i l ' T i s p i e z z o i n d u e ' d e l p u g i l e r u s s o I v a n D r a g o , l ’ a l b a d e l P c , i n u o v i c a v a l i e r i d e l c a p i t a l i s m o – B e n e t t o n , G a r d i n i , D e B e n e d e t t i e B e r l u s c o n i : l ’ I t a l i a c h e s i r i s c o p r e m o d e r n a e c i n i c a , a f f a m a t a d i s u c c e s s o e d i s t a t u s . U n ’ e u f o r i a d i f f u s a c o n v i v e c o n u n g i g a n t e s c o e i n e d i t o e s p e r i m e n t o c r i m i n a l e c h e m a r c h i a a f u o c o i l d e c e n n i o . I n S i c i l i a l o S t a t o s e m b r a a s s e n t e , i m a g i s t r a t i v e n g o n o a m m a z z a t i , l a m a f i a e n t r a i n B o r s a e i l S u d s i f a l a b o r a t o r i o d i u n c a p i t a l i s m o d e l i n q u e n z i a l e c h e i n v a d e r à i l p a e s e . E c i s o n o t a n t i m o r t i . P i ù d i d i e c i m i l a . È l a “ g u e r r a c i v i l e c h e n o n s i v o l l e v e d e r e ” . E n r i c o D e a g l i o e I v a n C a r o z z i r a c c o n t a n o q u e s t i d i e c i a n n i c o m e u n g r a n d e r o m a n z o c i v i l e , c o s t r u i t o a t t r a v e r s o c r o n a c h e , v o c i , i m m a g i n i , f a t t i , s o g n i , m o d e e p a u r e . U n a n a r r a z i o n e c o r a l e i n c u i l a S t o r i a e n t r a n e l l e c a s e c o n i l t e l e g i o r n a l e e l a p u b b l i c i t à , c o n l e s t r a g i e c o n l a m u s i c a . ' G l i a n n i O t t a n t a ' è i l r i t r a t t o l u c i d o e a p p a s s i o n a t o d i u n p a e s e c h e s o p r a v v i v e a i p r o p r i f a n t a s m i : u n d e c e n n i o d i t r a s f o r m a z i o n i r a d i c a l i , d o v e t u t t o s e m b r a n u o v o m a n u l l a è d a v v e r o c a m b i a t o . È l a s t o r i a d i c o m e a b b i a m o c o m i n c i a t o a d i v e n t a r e q u e l l o c h e s i a m o . A r r i v a i n l i b r e r i a c o n M a r s i l i o i l s a g g i o ' P r o f u m o : S o c i o l o g i a d e l l ’ O l f a t t o ' d i S a m u e l e B r i a t o r e , r i c e r c a t o r e a l l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a e p r e s i d e n t e d e l l ' A c c a d e m i a I t a l i a n a G a l a t e o . I l t e s t o c o l m a u n v u o t o c u l t u r a l e i n d a g a n d o i l p r o f u m o c o m e v e r o e p r o p r i o d i s p o s i t i v o s o c i a l e e l i n g u a g g i o s i l e n z i o s o , c r u c i a l e p e r l ' i d e n t i t à e i l b u s i n e s s d e l l u s s o M a d e i n I t a l y . L ' o p e r a , c o n l ' i n t r o d u z i o n e d i D a v i d L e B r e t o n ( m a s s i m o e s p e r t o m o n d i a l e d i s o c i o l o g i a d e l c o r p o ) , a n a l i z z a p e r c h é l a s o c i e t à o c c i d e n t a l e a b b i a r e p r e s s o l ' o l f a t t o , t r a s f o r m a n d o l ' u s o d e l p r o f u m o i n u n a t t o d i " l a v o r o s o m a t i c o " : u n c o d i c e c o n c u i l ' i n d i v i d u o n e g o z i a l a s u a a c c e t t a b i l i t à , s f u g g e n d o a l l a p o t e n z i a l e s t i g m a t i z z a z i o n e s o c i a l e l e g a t a a l l ' o d o r e c o r p o r e o . I l s a g g i o g u i d a i l l e t t o r e i n u n v i a g g i o c h e u n i s c e r i t i r e l i g i o s i e c o r t i r i n a s c i m e n t a l i , f i n o a l m a r k e t i n g d e l l u s s o e a l b o o m d e l l a p r o f u m e r i a d i n i c c h i a . I l s e t t o r e è a n c h e u n p o t e n t e m o t o r e e c o n o m i c o : i l m e r c a t o g l o b a l e d e l l e f r a g r a n z e , v a l u t a t o o l t r e 7 6 m i l i a r d i d i d o l l a r i , è p r e v i s t o s u p e r a r e i 1 1 0 m i l i a r d i e n t r o i l 2 0 3 0 . I n q u e s t o s c e n a r i o , M i l l e n n i a l s e G e n Z c h i e d o n o s e m p r e p i ù f r a g r a n z e c h e p a r l i n o d i a u t e n t i c i t à e a r t i g i a n a t o . I l v o l u m e s a r à p r e s e n t a t o a f e b b r a i o 2 0 2 6 a l l a c o n f e r e n z a m o n d i a l e d i s t u d i s u l l ' o l f a t t o p r e s s o l a B r o w n U n i v e r s i t y ( U s a ) . ' 1 0 7 g i o r n i ' , i n l i b r e r i a c o n L a N a v e d i T e s e o è i l r a c c o n t o s e n z a f i l t r i d i K a m a l a H a r r i s s u u n o d e i m o m e n t i p i ù i n t e n s i d e l l a s t o r i a p o l i t i c a a m e r i c a n a . Q u a n d o i l p r e s i d e n t e i n c a r i c a J o e B i d e n a n n u n c i a i l s u o r i t i r o d a l l a c o r s a p e r l a r i e l e z i o n e , a l l a v i c e p r e s i d e n t e H a r r i s r e s t a n o a p p e n a 1 0 7 g i o r n i p e r a f f r o n t a r e u n a d e l l e c a m p a g n e e l e t t o r a l i p i ù f r e n e t i c h e e s o t t o p r e s s i o n e d i s e m p r e . C o n o n e s t à e s e n s o c r i t i c o , H a r r i s c i c o n d u c e d i e t r o l e q u i n t e d e l l a s u a c a n d i d a t u r a a l l a p r e s i d e n z a : l e s t r a t e g i e , i c o n f r o n t i s e r r a t i , l e p r e s s i o n i i m p l a c a b i l i , l e o s t i l i t à d e n t r o e f u o r i d a l p a r t i t o d e m o c r a t i c o , m a a n c h e l e s p e r a n z e e l e b a t t a g l i e p e r s o n a l i c h e h a n n o s e g n a t o q u e s t o p e r c o r s o . U n m e m o i r i n t e n s o c h e s i l e g g e c o m e u n t h r i l l e r p o l i t i c o , ' 1 0 7 g i o r n i ' è u n a t e s t i m o n i a n z a d i r e t t a s u l l e s f i d e d e l l a l e a d e r s h i p a l l ’ i n t e r n o d e l l a d e m o c r a z i a a m e r i c a n a . U n l i b r o p e r c h i v u o l e c a p i r e d a v v e r o c o s a a c c a d e n e i m o m e n t i i n c u i l a s t o r i a b u s s a a l l a p o r t a – e n o n c ’ è t e m p o d a p e r d e r e . C o n S o l f e r i n o a r r i v a i n l i b r e r i a ' N o r i m b e r g a . I l n a z i s t a e l o p s i c h i a t r a ' d i J a c k E l - H a i . N e l 1 9 4 5 , d o p o l a c a t t u r a a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e , H e r m a n n G ö r i n g a r r i v ò i n u n c e n t r o d i d e t e n z i o n e g e s t i t o d a g l i a m e r i c a n i n e l L u s s e m b u r g o d e v a s t a t o d a l l a g u e r r a , a c c o m p a g n a t o d a s e d i c i v a l i g i e e u n a c a p p e l l i e r a r o s s a . I n s i e m e a G ö r i n g n e l c e n t r o d i d e t e n z i o n e c ’ e r a l ’ é l i t e d e l r e g i m e n a z i s t a , c i n q u a n t a d u e a l t i u f f i c i a l i , t r a c u i W i l h e l m K e i t e l e i l s u o v i c e A l f r e d J o d l , R o b e r t L e y , H a n s F r a n k , J u l i u s S t r e i c h e r . P e r g a r a n t i r e c h e i p r i g i o n i e r i f o s s e r o i d o n e i a l p r o c e s s o c h e s i s a r e b b e t e n u t o a N o r i m b e r g a , l ’ e s e r c i t o a m e r i c a n o i n v i ò u n a m b i z i o s o p s i c h i a t r a m i l i t a r e , i l c a p i t a n o D o u g l a s M . K e l l e y , a s u p e r v i s i o n a r e i l l o r o b e n e s s e r e m e n t a l e d u r a n t e l a d e t e n z i o n e . K e l l e y s a p e v a c h e l ’ i n c a r i c o e r a l ’ o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l e d i u n a v i t a : s c o p r i r e i l t r a t t o d i s t i n t i v o c h e a c c u m u n a v a q u e s t i c r i m i n a l i e c h e l i d i s t i n g u e v a p s i c o l o g i c a m e n t e d a l r e s t o d e l l ’ u m a n i t à . C o s ì i n i z i ò u n a s t r a o r d i n a r i a r e l a z i o n e t r a K e l l e y e i s u o i p a z i e n t i . H e r m a n n G ö r i n g , i l m a r e s c i a l l o d e l R e i c h , e r a " l a p e r s o n a l i t à p i ù i n t e r e s s a n t e d e l c a r c e r e " , a n n o t ò K e l l e y s u l p r o p r i o q u a d e r n o , i l s o l o d e t e n u t o c h e a v r e b b e p o t u t o g u i d a r l o v e r s o q u e l l ’ a b i s s o d e l l ’ a n i m o u m a n o c h e e r a i m p a z i e n t e d i e s p l o r a r e . L e c o n c l u s i o n i d e l l a s u a i n d a g i n e f u r o n o s o r p r e n d e n t i : i g e r a r c h i n a z i s t i n o n e r a n o f a n t o c c i c h e " o b b e d i v a n o a g l i o r d i n i " , m a p e r s o n e a m b i z i o s e , a g g r e s s i v e , i n t e l l i g e n t i e s p i e t a t e . I l g e r m e n a z i s t a c h e a v e v a s p e r a t o d i t r o v a r e n o n e s i s t e v a : " S o n o c e r t o c h e a n c h e i n A m e r i c a c i s i a n o p e r s o n e d i s p o s t e a s c a v a l c a r e i c a d a v e r i d i m e t à d e l l a p o p o l a z i o n e a m e r i c a n a p u r d i o t t e n e r e i l c o n t r o l l o d e l l ’ a l t r a m e t à " c o n c l u s e . U n c o r p o a c o r p o p s i c o l o g i c o t r a d u e p e r s o n a g g i a m b i g u i e c o m p l e s s i , p a r a d o s s a l m e n t e a f f i n i ; u n v i a g g i o s c o n c e r t a n t e a l c o n f i n e t r a b e n e e m a l e . A b e t e è f o r t e e s a l d o , l e s u e r a d i c i a f f o n d a n o n e l l a t e r r a e i s u o i r a m i p i ù a l t i d o m i n a n o l a f o r e s t a , f r o n t e g g i a n d o l a m a e s t à d e l l e m o n t a g n e . A b e t e v i v e u n t e m p o f a t t o d i p a z i e n z a , d o v e l e g i o r n a t e s o n o i s t a n t i e g l i a n n i m i n u t i . U n t e m p o r a c c o n t a t o d a F r a n c e s c o V i d o t t o i n ' L ' a b e t e e l a b e t u l l a ' , i n l i b r e r i a c o n B o m p i a n i . N e i s u o i a g h i s e m p r e v e r d i e n e i c e r c h i d i l e g n o d e l s u o g r a n d e c u o r e c o n s e r v a l a m e m o r i a d e l b o s c o . U n g i o r n o , p e r ò , a c c a d e u n a c o s a c a p a c e d i s o r p r e n d e r l o : i l v e n t o p o r t a a i s u o i p i e d i u n f r a g i l e s e m e d i b e t u l l a , q u e l s e m e s o p r a v v i v e s o t t o l a n e v e e , a l d i s g e l o , p r o t e n d e u n g e r m o g l i o p r o p r i o v e r s o l e s u e r a d i c i . . . T r a i l g r a n d e a b e t e s e m p r e v e r d e e l a b e t u l l a d a l l e f o g l i e d e c i d u e n a s c e c o s ì u n l e g a m e i n d i s s o l u b i l e . S o n o v i c i n i , m a p o s s o n o s o l o s f i o r a r s i ; l u i r i c o r d a t u t t o , l e i i n v e c e o g n i i n v e r n o s i a d d o r m e n t a e d i m e n t i c a l e g i o i e d e l l ’ e s t a t e : è u n a m o r e d i f f i c i l e , i l l o r o , e c o m e t u t t i g l i a m o r i d i f f i c i l i è a n c h e d o l c i s s i m o e i n i m i t a b i l e . F r a n c e s c o V i d o t t o s c r i v e u n r a c c o n t o d e l i c a t o e p o t e n t e c h e s e m b r a u n a f i a b a m a a t t i n g e a r e c e n t i s t u d i s u l l ’ i n t e l l i g e n z a d e l l e p i a n t e : g l i s c i e n z i a t i s t a n n o d a v v e r o s t u d i a n d o i l ' W o o d W i d e W e b ' , u n a r e t e s o t t e r r a n e a c h e m e t t e i n c o m u n i c a z i o n e t r a l o r o l e p i a n t e d e l b o s c o . Q u e s t e p a g i n e s o m m e s s e e p p u r e p i e n e d i p o e s i a c i p a r l a n o d i n o i , d e l s e n s o d e l l a v i t a , e c i e s o r t a n o a l l a s e m p l i c i t à e a l l a m e r a v i g l i a , a l a s c i a r r i f i o r i r e l a g i o i a d i f a r e f o r e s t a i n s i e m e . M u s i c a , s p e t t a c o l o , c o s t u m e e c u l t u r a : i l F e s t i v a l d i S a n r e m o è i n a s s o l u t o l a m a n i f e s t a z i o n e p i ù s i g n i f i c a t i v a d e l n o s t r o p a n o r a m a r a d i o t e l e v i s i v o . U n a t r a d i z i o n e c h e a t t r a v e r s a d u e s e c o l i d i s t o r i a i t a l i a n a , n e r i s p e c c h i a l a s o c i e t à , l e t e n d e n z e , i c a m b i a m e n t i . M a r i n o B a r t o l e t t i c o n ' A l m a n a c c o d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o ' , p u b b l i c a t o d a G a l l u c c i , ( p r e f a z i o n e d i C a r l o C o n t i ) , r a c c o n t a t u t t e l e e d i z i o n i , d a l l a p r i m a , n e l 1 9 5 1 , f i n o a q u e l l a d e l 2 0 2 4 . U n a p r e z i o s a r a c c o l t a c h e c i r e s t i t u i s c e u n p a t r i m o n i o i n e s t i m a b i l e d i a r t i s t i e c a n z o n i . U n r e s o c o n t o r i g o r o s o d e i f a t t i , m a a n c h e d i a n e d d o t i , a t m o s f e r e , p u l s i o n i , c u r i o s i t à e c o l p i d i s c e n a . E ' i n l i b r e r i a c o n l ' e d i t o r e L a t e r z a ' D a l s a l o t t o a l P a l a z z o . S t o r i a d e l p o t e r e t e l e v i s i v o i n I t a l i a 1 9 7 4 - 1 9 9 4 ' d i M i r c o D o n d i d o c e n t e d i S t o r i a c o n t e m p o r a n e a a l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , d o v e d i r i g e i l M a s t e r d i C o m u n i c a z i o n e s t o r i c a e l a r i v i s t a ' B i b l i o m a n i e ' . A l l ’ a l b a d e g l i a n n i O t t a n t a q u a l c o s a d i p r o f o n d o c a m b i ò l ’ I t a l i a . D a l l a g a l a s s i a d e l l e t e l e v i s i o n i p r i v a t e e m e r s e r o q u a t t r o n e t w o r k c h e a v r e b b e r o r i d i s e g n a t o i l p a n o r a m a s o c i a l e , p o l i t i c o e c u l t u r a l e d e l P a e s e : q u e l l i l e g a t i a R i z z o l i , R u s c o n i , M o n d a d o r i e B e r l u s c o n i . N o n f u u n ’ e s p a n s i o n e c a s u a l e . D i e t r o l a s p i n t a a l l a c r e a z i o n e d i q u e s t e r e t i n a z i o n a l i c ’ e r a n o e s i g e n z e p r e c i s e : l ’ i n t e r e s s e d e i p u b b l i c i t a r i a r a g g i u n g e r e u n m e r c a t o p i ù v a s t o , l a n e c e s s i t à d e g l i e d i t o r i d i a m m o r t i z z a r e i c o s t i d e i p r o g r a m m i a c q u i s t a t i a l l ’ e s t e r o e , s o p r a t t u t t o , l ’ a m b i z i o n e d i e s e r c i t a r e u n a n u o v a f o r m a d i p o t e r e . L ’ a v v e n t o d i n u o v i g e n e r i t e l e v i s i v i e u n a f r u i z i o n e s e m p r e p i ù i n t e n s a d e l m e z z o d i e d e r o i l v i a a u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a n e l c o s t u m e i t a l i a n o . S i t r a t t ò - s p i e g a D o n d i - d i u n a s e c o n d a a m e r i c a n i z z a z i o n e , p i ù s o t t i l e e i n t e r i o r i z z a t a r i s p e t t o a q u e l l a d e l d o p o g u e r r a . E m e n t r e i p a r t i t i p o l i t i c i p e r m e t t e v a n o a l s i s t e m a t e l e v i s i v o p r i v a t o d i c r e s c e r e s e n z a u n a l e g g e c h e l o r e g o l a m e n t a s s e , a c c a d d e l ’ i n e v i t a b i l e : i l p e s o d e l p o t e r e e c o n o m i c o s o p r a v a n z ò d e f i n i t i v a m e n t e l e c a p a c i t à d e c i s i o n a l i d e l l a p o l i t i c a , c o n e f f e t t i d i l u n g o p e r i o d o c h e a v r e b b e r o p l a s m a t o l ’ I t a l i a c h e c o n o s c i a m o o g g i . M i r c o D o n d i , s u l l a b a s e d i u n a d o c u m e n t a z i o n e i n e d i t a e d i i n t e r v i s t e a i p r o t a g o n i s t i d i q u e s t a r i v o l u z i o n e , c o n u n r a c c o n t o o r i g i n a l e e n u o v o , g e t t a f i n a l m e n t e l u c e s u l l a s t o r i a i t a l i a n a p i ù r e c e n t e . R a l p h e A n n a E l d r e d v i v o n o c o n i q u a t t r o f i g l i n e l N o r f o l k i n u n a f a t t o r i a d i m a t t o n i r o s s i . C o m e r e s p o n s a b i l e d i u n i s t i t u t o d i b e n e f i c e n z a , o g n i e s t a t e R a l p h o s p i t a a l l a C a s a R o s s a u n o d e i t a n t i ' c a s i p i e t o s i ' i n c u i s i i m b a t t e p e r l a v o r o , p e r l o p i ù a d o l e s c e n t i s b a n d a t i b i s o g n o s i d i u n p o s t o d o v e s t a r e e d i q u a l c u n o c h e l i r i m e t t a i n r i g a . I n i z i a c o s ì ' C a m b i o d i c l i m a ' d i H i l a r y M a n t e l , i n l i b r e r i a c o n F a z i . G l i o s p i t i v e n g o n o t a l v o l t a m a l t o l l e r a t i d a g l i a l t r i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a : A n n a è s e m p r e m e n o i n c l i n e a d a c c o g l i e r e g i o v a n i p r o b l e m a t i c i i n c a s a p r o p r i a , K i t , l a f i g l i a m a g g i o r e , s i i n t e r r o g a s u l s u o f u t u r o , R o b i n è l o n t a n o p e r g l i i m p e g n i s p o r t i v i e J u l i a n , i l p i ù t a c i t u r n o , è m o l t o p r e o c c u p a t o p e r l a p i c c o l a d i c a s a , R e b e c c a , e p e r i p e r i c o l i a c u i p o t r e b b e a n d a r e i n c o n t r o . M a s o t t o l a p a t i n a d ’ a b i t u d i n e c h e r i c o p r e l a v i t a d e g l i E l d r e d s i c e l a n o s e g r e t i i n c o n f e s s a b i l i e r a n c o r i m a i s o p i t i , c h e m i n a c c i a n o d i m a n d a r e i n p e z z i l ’ a r m o n i a f a m i l i a r e . V e n t i c i n q u e a n n i p r i m a , a p p e n a s p o s a t i , R a l p h e A n n a , m a n d a t i c o m e m i s s i o n a r i l a i c i i n S u d a f r i c a , h a n n o c o n o s c i u t o l e d i f f i c o l t à d i u n p a e s e i n r e g i m e d i a p a r t h e i d , d o v e f a m e e i n g i u s t i z i a e r a n o p a n e q u o t i d i a n o . È d u r a n t e q u e l v i a g g i o c h e s i è c o n s u m a t a l a t r a g e d i a d i c u i n o n h a n n o p i ù p a r l a t o e c h e o r a , a d e c e n n i d i d i s t a n z a , r i a f f i o r a i n s u p e r f i c i e c o n p r e p o t e n z a , r i v e l a n d o t u t t e l e c r e p e n e l l o r o m a t r i m o n i o . F i n d o v e p u ò s p i n g e r s i i l p e r d o n o ? Q u a n t o p u ò s o p p o r t a r e u n c u o r e p r i m a d i s p e z z a r s i i r r e p a r a b i l m e n t e ? H i l a r y M a n t e l , l a r e g i n a d e l l a l e t t e r a t u r a i n g l e s e , t o r n a i n l i b r e r i a c o n u n r o m a n z o f i n o r a i n e d i t o i n I t a l i a : u n a s a g a f a m i l i a r e e p i c a m a s o t t i l e , s c r i t t a c o n l ’ a b i l i t à d i u n a v e r a m a e s t r a , c a p a c e d i t e n e r e i l l e t t o r e i n c o l l a t o a l l e p a g i n e g r a z i e a u n u s o m a g i s t r a l e d e l l a s u s p e n s e , d i a f f r o n t a r e t e m i u n i v e r s a l i c o n l e g g e r e z z a e d i a f f r e s c a r e l a c o m p l e s s i t à d i d u e m o n d i m o l t o l o n t a n i t r a l o r o .