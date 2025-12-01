R o m a , 1 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - N o n s i f e r m a i l c a l o v e r t i c a l e d e l B i t c o i n , c h e o g g i è a r r i v a t o a p e r d e r e a n c h e p i ù d e l 6 % , a t t e s t a n d o s i a q u o t a 8 6 m i l a d o l l a r i , i n q u e l l a c h e è u n a f a s e d i f o r t e d i s i m p e g n o d e g l i i n v e s t i t o r i s u l f r o n t e d e l l e c r i p t o v a l u t e . E c h i c i h a s c o m m e s s o n e l l a f a s e p i ù ' r a m p a n t e ' , m a g a r i s u ' m e m e c o i n ' p r i v i d i f o n d a m e n t a e c o l l a t e r a l i s i t r o v a a f a r e i c o n t i c o n p e r d i t e p e s a n t i s s i m e . L o s a n n o b e n e i m o l t i s o s t e n i t o r i d i T r u m p c h e , n e l l e o r e d e l l ' i n s e d i a m e n t o d e l t y c o o n p e r i l s u o s e c o n d o m a n d a t o , i l 2 0 g e n n a i o s c o r s o , h a n n o a c q u i s i t o d u e v a l u t e d i g i t a l i - u n a ' s o s t e n u t a ' d a l l o s t e s s o p r e s i d e n t e ( $ T r u m p ) e l ' a l t r a ' d e d i c a t a ' a l l a f i r s t l a d y ( $ M e l a n i a ) - c h e h a n n o a v u t o u n b a l z o r e p e n t i n o i l p r i m o g i o r n o d i c o n t r a t t a z i o n i , p e r p o i i n n e s c a r e u n a d i s c e s a v e r t i c a l e e q u a s i i n i n t e r r o t t a . E ' i l c a s o d e l ' m e m e c o i n ' O f f i c i a l T r u m p , c h e d o p o e s s e r e b a l z a t o f r a i l 1 8 e i l 2 0 g e n n a i o d a 1 , 2 0 e u r o a 4 5 , 4 7 d o l l a r i , h a v i s t o u n a f u g a d e g l i i n v e s t i t o r i c h e l o h a p o r t a t o a p e r d e r e c i r c a i l 9 0 % d a l m a s s i m o : s o l o n e l l e u l t i m e 2 4 o r e l a c r i p t o v a l u t a h a p e r s o u n a l t r o 6 % p o r t a n d o s i a 5 , 7 2 d o l l a r i . A n c o r a p e g g i o è a n d a t a a c h i h a ' c r e d u t o ' i n M e l a n i a : c o l l o c a t a a l l o s t e s s o v a l o r e d i $ T r u m p è s a l i t a - i l g i o r n o d e l l ' i n a u g u r a z i o n e - ' s o l o ' a 1 3 , 7 3 d o l l a r i : o g g i p e r d e u n a l t r o 1 1 % r i s p e t t o a v e n e r d ì s c o r s o , a t t e s t a n d o s i 1 1 c e n t e s i m i d i d o l l a r o , c o n u n a p e r d i t a c h e - r i s p e t t o a l l a q u o t a z i o n e m a s s i m a r a g g i u n t a - è d i c i r c a i l 9 9 % . O s c i l l a z i o n i c h e h a n n o n a t u r a l m e n t e l a s c i a t o s u c a m p o u n b i l a n c i o d e v a s t a n t e p e r t u t t i g l i i n v e s t i t o r i , c o n l ' e s c l u s i o n e d e l l a f a m i g l i a T r u m p e d i c h i , n e l l a s u a c e r c h i a , h a p o t u t o a c q u i s t a r e i m e m e c o i n p r i m a d e l d e b u t t o u f f i c i a l e o h a p o t u t o g e s t i r e l e t r a n s a z i o n i ( i b e n e f i c i d e l l e s o l e c o m m i s s i o n i a m m o n t a n o a d i v e r s e c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i d o l l a r i ) . C i r c o s t a n z e p e r a l t r o a l c e n t r o d i a t t a c c h i d e l l ' o p p o s i z i o n e d e m o c r a t i c a a W a s h i n g t o n m a a n c h e d i i n d a g i n i u f f i c i a l i ( c h e p e r ò n o n c o i n v o l g o n o l a f i r s t l a d y ) O r a i l v e n t o è c a m b i a t o , e a n c h e i l B i t c o i n - c o m e s e g n a l a n o g l i a n a l i s t i - d e v e a f f r o n t a r e i l f a t t o c h e l a q u o t a d i i n v e s t i t o r i i n p e r d i t a è i n c r e s c i t a r a g g i u n g e n d o n u o v i r e c o r d . " I n g e n e r a l e - h a r i c o n o s c i u t o A l e x a n d r e S c h i m i d t , E q u i t y I n d e x - M a n a g e r d i C o i n S h a r e s - i l s e n t i m e n t s i è d e t e r i o r a t o e l ’ e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o s e m b r a d e s t i n a t a a s e g u i r e s o p r a t t u t t o l e d i n a m i c h e d i r i a l l o c a z i o n e d i p o r t a f o g l i o , i n a t t e s a d i u n s e g n a l e m a c r o e c o n o m i c o p i ù r e s i l i e n t e " .