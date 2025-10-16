R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V e r g o g n o s e l e p a r o l e d i I l a r i a S a l i s s u l l a t r a g e d i a d i V e r o n a . D i r e c h e ‘ l a p o l i t i c a d e v e a s s u m e r s i l a p r o p r i a c o r r e s p o n s a b i l i t à ’ è u n i n s u l t o a l l ’ o n o r e d e i t r e c a r a b i n i e r i u c c i s i m e n t r e f a c e v a n o i l p r o p r i o d o v e r e . N e s s u n a g i u s t i f i c a z i o n e , n e s s u n a a n a l i s i s o c i o l o g i c a p o t r à m a i c a n c e l l a r e l ’ o r r o r e d i q u a n t o a c c a d u t o . C h i s p a r a c o n t r o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , c o n t r o c h i r a p p r e s e n t a l o S t a t o , è u n a s s a s s i n o " . C o s ì F a b r i z i o C e c c h e t t i , d e p u t a t o l o m b a r d o d e l l a L e g a e s e g r e t a r i o d e l l ’ U f f i c i o d i P r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a . " E c h e a d i r l o s i a u n a p a r l a m e n t a r e e u r o p e a f a a n c o r a p i ù r a b b i a : p e r c h é l a ‘ v e r a c o l p a ’ d e l l a p o l i t i c a , i n q u e s t o c a s o , è s t a t a q u e l l a d i s a l v a r l a d a u n p r o c e s s o d o v u t o , a d i f f e r e n z a d e i p i ù d i 3 . 0 0 0 i t a l i a n i d e t e n u t i a l l ’ e s t e r o c h e n o n p o s s o n o c o n t a r e s u l l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e . F r a s i i n a c c e t t a b i l i d a c h i d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e l e i s t i t u z i o n i , n o n o f f e n d e r l e . R i s p e t t o p e r i c a r a b i n i e r i , p e r l e l o r o f a m i g l i e e p e r c h i o g n i g i o r n o r i s c h i a l a v i t a p e r d i f e n d e r e l a n o s t r a s i c u r e z z a " , c o n c l u d e .