Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Vergognose le parole di Ilaria Salis sulla tragedia di Verona. Dire che la politica deve assumersi la propria corresponsabilità è un insulto allonore dei tre carabinieri uccisi mentre facevano il proprio dovere. Nessuna giustificazione, nessuna analisi sociologica potrà mai cancellare lorrore di quanto accaduto. Chi spara contro le forze dellordine, contro chi rappresenta lo Stato, è un assassino". Così Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e segretario dellUfficio di Presidenza della Camera. "E che a dirlo sia una parlamentare europea fa ancora più rabbia: perché la vera colpa della politica, in questo caso, è stata quella di salvarla da un processo dovuto, a differenza dei più di 3.000 italiani detenuti allestero che non possono contare sullimmunità parlamentare. Frasi inaccettabili da chi dovrebbe rappresentare le istituzioni, non offenderle. Rispetto per i carabinieri, per le loro famiglie e per chi ogni giorno rischia la vita per difendere la nostra sicurezza", conclude.