M i l a n o , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e i m m a g i n i c h e m o s t r a n o A n d r e a S e m p i o c h e p a s s a i n a u t o d a v a n t i a v i a P a s c o l i a G a r l a s c o ( P a v i a ) n e l p o m e r i g g i o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , d o v e s i t r o v a l a v i l l e t t a i n c u i è s t a t a u c c i s a p o c h e o r a p r i m a C h i a r a P o g g i , " n o n s o n o a l t r o c h e l a c o n f e r m a d e l l a v e r s i o n e c h e l u i r e s e i n u n ' e p o c a n o n s o s p e t t a e c h e t r o v a i n q u e l l e f o t o i l p r o p r i o r i s c o n t r o " . L o s p i e g a l ' a v v o c a t o L i b o r i o C a t a l i o t t i c h e d i f e n d e , c o n l a c o l l e g a A n g e l a T a c c i a , i l 3 7 e n n e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d e l l a s o r e l l a d e l l ' a m i c o . " S a r e b b e e c c e z i o n a l e c h e a n a l o g o r i s c o n t r o v e n i s s e d a t o , e q u e s t o è u n a u s p i c i o s e n o n u n a p p e l l o c h e r i v o l g o , c i r c a i l p e r c o r s o s v o l t o l a m a t t i n a d a l r a g a z z o p e r a n d a r e a l p a r c h e g g i o ( d i V i g e v a n o , n d r ) d o v e h a p a g a t o e o t t e n u t o l o s c o n t r i n o d e l p a r c h e g g i o d e l l a p r o p r i a a u t o " . c o n c l u d e i l l e g a l e .