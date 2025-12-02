R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n 5 3 m i l a n u o v i c a s i s t i m a t i o g n i a n n o n e l n o s t r o P a e s e , q u e l l o a l s e n o è i l t u m o r e p i ù f r e q u e n t e n o n s o l o n e l s e s s o f e m m i n i l e , m a i n a s s o l u t o . H a f o r t u n a t a m e n t e a n c h e t a s s i d i g u a r i g i o n e f r a i p i ù e l e v a t i : g r a z i e a l l a d i a g n o s i p r e c o c e e a i p r o g r e s s i c o m p i u t i d a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a n e g l i u l t i m i 2 0 a n n i l a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i è i n c o s t a n t e a u m e n t o e d è p a s s a t a d a l l ' 8 1 a l l ' 8 7 % . I l m e r i t o d i q u e s t o s u c c e s s o è d a r i c e r c a r e a n c h e n e l l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e c h e g i o c a u n r u o l o d e c i s i v o . L ' o b i e t t i v o è e v i t a r e o q u a n t o m e n o r i d u r r e l a c h e m i o t e r a p i a . " U n a s f i d a p o s s i b i l e g r a z i e a i t e s t g e n o m i c i c h e c o n s e n t o n o u n a r e a l e p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e e d e v i t a n o l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i t e r a p i e i n u t i l i . L ' u t i l i z z o d i q u e s t i e s a m i è i m p o r t a n t i s s i m o , c o m e c o n f e r m a n o n u m e r o s i s s i m i s t u d i c l i n i c i , p r o s p e t t i c i e r e a l w o r d c h e h a n n o d i m o s t r a t o l ' e f f i c a c i a d e i t e s t g e n o m i c i p e r r i d u r r e l ' u s o d e l l a c h e m i o t e r a p i a . Q u e s t i s t u d i c i d i c o n o c h e e s i s t e u n a l t i s s i m o c o s t o - e f f i c a c i a d e l l ' u t i l i z z o d i q u e s t i b i o m a r c a t o r i , p e r c h é r i e s c o n o a c a r a t t e r i z z a r e m e g l i o l a b i o l o g i a d e l l a m a l a t t i a " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e G i a n c a r l o P r u n e r i , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i D i a g n o s t i c a a v a n z a t a p r e s s o l a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e d e i t u m o r i d i M i l a n o . I n I t a l i a " q u e s t i b i o m a r c a t o r i s o n o s t a t i r i m b o r s a t i a p a r t i r e d a l 2 0 2 1 - s o t t o l i n e a P r u n e r i - e a b b i a m o v i s t o u n i n c r e m e n t o d e l l ' u t i l i z z o c h e p e r ò n o n h a r a g g i u n t o i l t e t t o i n t u t t e l e R e g i o n i . A b b i a m o b i s o g n o c h e l e B r e a s t U n i t u t i l i z z i n o d i p i ù q u e s t i t e s t , p e r c h é s a p p i a m o c h e s o n o e f f i c a c i p e r l e n o s t r e p a z i e n t i e a b b i a m o a n c h e b i s o g n o d i u t i l i z z a r l i i n u n a l t r o s e t t i n g s p e c i f i c o : i l s e t t i n g n e o a d i u v a n t e , l a t e r a p i a c h e s i e s e g u e c i o è p r i m a d e l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o p e r a t t i v a r e m a g g i o r m e n t e l a r i s p o s t a i m m u n o c e l l u l a r e " . " I t u m o r i d e l l a m a m m e l l a H e r 2 p o s i t i v o e H e r 2 n e g a t i v i h a n n o n o r m a l m e n t e u n a b a s s a r i s p o s t a a l l a t e r a p i a n e o a d i u v a n t e , c h e p e r ò è e f f i c a c e i n u n a p r o p o r z i o n e d i q u e s t i c a s i . E c c o - c o n c l u d e P r u n e r i - l ' u t i l i z z o d e i t e s t g e n o m i c i p u ò e s s e r e m o l t o u t i l e p e r m e g l i o i d e n t i f i c a r e i c a s i c h e p o s s o n o e s s e r e t r a t t a t i c o n c h e m i o t e r a p i a i n n e o a d i u v a n t e , q u e s t o s e m p r e p e r m i g l i o r a r e n e l p e r c o r s o d e l l a p a z i e n t e , l ' e f f i c i e n z a d e l l e t e r a p i e e p e r g e s t i r e m e g l i o e v e n t u a l i r e c i d i v e n e l l a s e c o n d a l i n e a d i t r a t t a m e n t o . Q u i n d i è s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e u s a r e q u e s t i t e s t , u s a r l i c o r r e t t a m e n t e e a m p l i a r n e l ' u t i l i z z o , p e r e s e m p i o , n e l s e t t i n g a d i u v a n t e " .