R o m a , 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I l d e p u t a t o S a s s o a n z i c h é c h i e d e r e s c u s a a l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a c h e è s t a t o c o s t r e t t o , n e l l a g i o r n a t a d i v e n e r d ì , a d a n n u l l a r e p e r m o t i v i d i o r d i n e p u b b l i c o o g n i e v e n t o a t t o r n o a M o n t e c i t o r i o , c h i e d e s a n z i o n i a c h i s i è e s p r e s s o c o n t r o l ’ e v e n t o ‘ R e m i g r a z i o n e ’ " . L o h a d e t t o i n a u l a i l c a p o g r u p p o d i A z i o n e a l l a C a m e r a M a t t e o R i c h e t t i . " S a s s o a c c u s a i c o l l e g h i d e l l ’ o p p o s i z i o n e d i s t a r e c o n c h i f e r i s c e g l i a g e n t i , m a v o l e v a p o r t a r e a l l a C a m e r a u n a p e r s o n a c o n d a n n a t a p e r c h é n e l 2 0 2 2 a C a s a l B e r t o n e , h a r e s i s t i t o a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e c o n t r o l o s g o m b e r o d e l c i r c o l o d i C a s a p o u n d . B i s o g n a i m p e g n a r s i a f f i n c h é l a C a m e r a d e i d e p u t a t i r i t o r n i a d e s s e r e u n l u o g o s e r i o e d e l l e i s t i t u z i o n i ” , h a a g g i u n t o R i c h e t t i .