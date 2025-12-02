R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o l p a e i l m e r i t o d e l l ' a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a è a v e r e t o l t o i l c o p e r c h i o d i P a n d o r a . N o i s i a m o a n d a t i a v e d e r e i c o n t i . L a s p e s a p e r r i s c a l d a m e n t o e i l l u m i n a z i o n e i n r e g i o n e V e n e t o c o s t a 0 , 6 e u r o p e r a b i t a n t e , i n C a m p a n i a c o s t a 1 4 , 6 e u r o , c o m e s e i n C a m p a n i a c i f o s s e u n c l i m a p o l a r e , l a d u r a t a d e l g i o r n o l i m i t a t i s s i m a e i n v e c e è e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o " . L o d i c e i l m i n i s t r o R o b e r t o C a l d e r o l i a 1 0 m i n u t i s u R e t r e 4 . " A l l o r a i o m i c h i e d o , n o n s o l o s u l b a n c o d e g l i i m p u t a t i d o v r e b b e r o e s s e r e m e s s e q u e s t e a m m i n i s t r a z i o n i , m a g l i a c c u s a t o r i d o v r e b b e r o e s s e r e i c i t t a d i n i d i q u e l l e r e a l t à t e r r i t o r i a l i " .