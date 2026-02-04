R o m a , 4 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - L a m i n i s e r i e ' L ’ I n v i s i b i l e - L a C a t t u r a d i M a t t e o M e s s i n a D e n a r o ' , i n o n d a i e r i m a r t e d ì 3 f e b b r a i o s u R a i 1 , h a d o m i n a t o i l p r i m e t i m e c o n 4 . 0 1 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , r a g g i u n g e n d o i l 2 3 , 7 % d i s h a r e . M e d a g l i a d ' a r g e n t o p e r ' I o S o n o F a r a h ' s u C a n a l e 5 c h e h a i n t e r e s s a t o 1 . 8 2 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 1 2 , 3 % d i s h a r e m e n t r e L a 7 c o n ' D i M a r t e d ì ' h a c o n q u i s t a t i 1 . 3 5 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e l ' 8 , 5 % d i s h a r e . F u o r i d a l p o d i o t r o v i a m o ' L e I e n e p r e s e n t a n o : I l V e r d e t t o ' s u I t a l i a 1 c h e h a r e g i s t r a t o 1 . 0 8 2 . 0 0 0 ( 8 , 5 % s h a r e ) m e n t r e ' B o s s i n I n c o g n i t o ' s u R a i 2 h a r a c c o l t o 7 4 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 4 , 8 % s h a r e ) . S e g u o n o : N o v e c o n ' C a s h o r T r a s h – L a N o t t e d e i T e s o r i ' ( 5 8 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 3 , 4 % s h a r e ) ; R a i 3 c o n ' F a r W e s t ' ( 5 4 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 3 , 7 % s h a r e ) ; T v 8 c o n ' B o h e m i a n R h a p s o d y ' ( 5 2 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 3 , 2 % s h a r e ) e R e t e 4 c o n ' È S e m p r e C a r t a b i a n c a ' ( 4 7 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 3 , 7 % s h a r e ) . I n a c c e s s p r i m e t i m e R a i 1 s u p e r a C a n a l e 5 . ' A f f a r i T u o i ' h a i n c o l l a t o a l l o s c h e r m o 5 . 4 1 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 5 , 7 % s h a r e ) m e n t r e ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' h a r a c c o l t o 4 . 9 4 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 3 , 5 % s h a r e ) .