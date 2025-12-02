M i l a n o , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - m y P o s , i n n o v a t i v a f i n t e c h i m p e g n a t a n e l s u p p o r t o d e l l e m i c r o e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e i n t u t t a E u r o p a , a n n u n c i a c h e s a r à i l p a r t n e r d i p a g a m e n t o u f f i c i a l e d i A r t i g i a n o i n F i e r a , c h e s i t e r r à d a l 6 a l 1 4 d i c e m b r e , p r e s s o F i e r a M i l a n o R h o , c o n i n g r e s s o g r a t u i t o t u t t i i g i o r n i d a l l e 1 0 a l l e 2 2 . 3 0 . L a f i n t e c h c o n s o l i d a l a s u a p a r t n e r s h i p t r i e n n a l e c o n A r t i g i a n o i n F i e r a , o f f r e n d o a g l i e s p o s i t o r i n u o v e o p p o r t u n i t à p e r i n c r e m e n t a r e l e v e n d i t e a t t r a v e r s o l ’ e c o s i s t e m a m y P o s , e r i s p o n d e n d o c o n t e m p o r a n e a m e n t e a l l e e s i g e n z e d e i c o n s u m a t o r i . A r t i g i a n o i n F i e r a è l a p i ù g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e a r t i g i a n e , a t t i r a n d o m i g l i a i a d i e s p o s i t o r i e v i s i t a t o r i d a t u t t o i l m o n d o p e r c e l e b r a r e l ' e c c e l l e n z a d e i p r o d o t t i a r t i g i a n a l i e l a d i v e r s i t à c u l t u r a l e . G r a z i e a q u e s t a p a r t n e r s h i p , m y P o s f o r n i r à a g l i e s p o s i t o r i u n e c o s i s t e m a d i g i t a l e p e r c o n s e n t i r e l o r o d i a c c e t t a r e c o n f a c i l i t à p a g a m e n t i c o n c a r t a , d i g i t a l w a l l e t e t r a n s a z i o n i c o n t a c t l e s s , c o n u n u n i c o s i s t e m a c h e s i a d a t t a a o g n i t i p o d i t r a n s a z i o n e e v a l u t a . G l i e s p o s i t o r i e i c o n s u m a t o r i , q u i n d i , p o t r a n n o v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a d i p a g a m e n t o i n n o v a t i v a , s e m p l i c e e s i c u r a . m y P o s g a r a n t i r à i n f a t t i p a g a m e n t i r a p i d i , e v i t a n d o l u n g h e c o d e a g l i s p o r t e l l i A t m e r i t a r d i n e l c o m p l e t a m e n t o d e l l e o p e r a z i o n i d i a c q u i s t o . " Q u e s t o a c c o r d o - s p i e g a G a b r i e l e A l b e r t i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i G e . F i . - r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r m i g l i o r a r e l ’ e s p e r i e n z a d i c i a s c u n o , a r t i g i a n i e v i s i t a t o r i , n e l r e n d e r e i l n o s t r o v i l l a g g i o a r t i g i a n o g l o b a l e s e m p r e p i ù i n n o v a t i v o e t e c n o l o g i c o . D a s e m p r e , i n f a t t i , u n o d e i n o s t r i o b i e t t i v i è s e m p l i f i c a r e i p a g a m e n t i , r e n d e n d o l e t r a n s a z i o n i u n i f o r m i e i n t u i t i v e . A l l ’ A r t i g i a n o i n F i e r a s i r e g i s t r a n o m i g l i a i a d i o p e r a z i o n i q u o t i d i a n e e d i v e n t a q u i n d i s t r a t e g i c o o f f r i r e a t u t t i m o d a l i t à d i p a g a m e n t o p i ù a c c e s s i b i l i , r a p i d e e s i c u r e , f a v o r e n d o l ’ u s o d e g l i s t r u m e n t i e l e t t r o n i c i " . A l e s s a n d r o B o c c a , C o u n t r y M a n a g e r m y P o s I t a l y h a c o m m e n t a t o : " C o n A r t i g i a n o i n F i e r a s o s t e n i a m o l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e g l i a r t i g i a n i e d e l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e i t a l i a n e . I n q u a l i t à d i p a y m e n t p a r t n e r e g r a z i e a l l ’ e c o s i s t e m a m y P o s , g a r a n t i a m o p a g a m e n t i r a p i d i e s i c u r i d u r a n t e t u t t a l a m a n i f e s t a z i o n e , p e r o f f r i r e s i a a g l i e s p o s i t o r i , c h e p o t r a n n o b e n e f i c i a r e d e l l ’ a c c e t t a z i o n e d i u n ’ a m p i a g a m m a d i p a g a m e n t i e d e l l ’ a c c r e d i t o i m m e d i a t o d e l t r a n s a t o , s i a p e r i v i s i t a t o r i , c h e p o t r a n n o v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a d ’ a c q u i s t o a l l ’ a l t e z z a d i u n e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e d i q u e s t a p o r t a t a " . A r t i g i a n o i n F i e r a s a r à a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e ' m y P o s o r d e r ' , l ’ u l t i m a s o l u z i o n e l a n c i a t a n e l m e s e d i n o v e m b r e , c h e o f f r e l e p r i n c i p a l i f u n z i o n a l i t à d e i r e g i s t r a t o r i d i c a s s a , i n t e g r a t e d i r e t t a m e n t e n e i t e r m i n a l i P o s A n d r o i d d i m y P o s . U n p r o d o t t o c h e a c c o m p a g n e r à p m i e m e r c h a n t n e l l a t r a n s i z i o n e l e g i s l a t i v a p r e v i s t a d a l l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 5 c h e h a i n t r o d o t t o , a p a r t i r e d a l 2 0 2 6 , u n l e g a m e p i ù s t r e t t o t r a i d a t i d e i r e g i s t r a t o r i d i c a s s a e q u e l l i d e g l i s t r u m e n t i d i p a g a m e n t o e l e t t r o n i c o . m y P o s s a r à l i e t a d i f o r n i r e t u t t o i l s u p p o r t o e l ’ a s s i s t e n z a n e c e s s a r i a g l i e s p o s i t o r i d i A f a l s u o s t a n d J 4 4 | K 4 3 , P a d i g l i o n e 3 . L ’ i n g r e s s o a d A r t i g i a n o i n F i e r a è g r a t u i t o : o g n i v i s i t a t o r e p u ò o t t e n e r e i l p r o p r i o p a s s s u l s i t o a r t i g i a n o i n f i e r a . i t i n p o c h i e s e m p l i c i c l i c k . I v i s i t a t o r i d e l l e p r e c e d e n t i e d i z i o n i e i c l i e n t i d e l l a p i a t t a f o r m a o n l i n e h a n n o g i à r i c e v u t o i l p a s s g r a t u i t o s u l p r o p r i o i n d i r i z z o e - m a i l . U l t e r i o r i d e t t a g l i e a g g i o r n a m e n t i s o n o d i s p o n i b i l i s u l s i t o u f f i c i a l e a r t i g i a n o i n f i e r a . i t .