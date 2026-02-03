R o m a , 3 f e b - ( A d n k r o n o s ) - A l i s e V e r o n a f i e r e i l l u s t r a n o i n a n t e p r i m a , i n s i e m e a l V i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i E d o a r d o R i x i , a l e p r i n c i p a l i n o v i t à e t e m a t i c h e d e l l a q u i n t a e d i z i o n e d i L e t E x p o - L o g i s t i c E c o T r a n s p o r t , i n p r o g r a m m a d a m a r t e d ì 1 0 a v e n e r d ì 1 3 m a r z o n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i V e r o n a . L a m a n i f e s t a z i o n e , p r o m o s s a d a A l i s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n V e r o n a f i e r e , s i c o n f e r m a l ’ e v e n t o i t a l i a n o e d e u r o p e o d i r i f e r i m e n t o p e r t r a s p o r t i , l o g i s t i c a , m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , s e r v i z i a l l e i m p r e s e , f o r m a z i o n e e l a v o r o , r a f f o r z a n d o i l d i a l o g o t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i , t e r r i t o r i e g i o v a n i . I n f i e r a s a r a n n o p r e s e n t i i t o p p l a y e r d e l m e r c a t o , t r a i m p r e s e d i t r a s p o r t o e l o g i s t i c a , p o r t i e i n t e r p o r t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i , o p e r a t o r i d e l l e f i l i e r e i n d u s t r i a l i , e n e r g e t i c h e e t e c n o l o g i c h e , c a s e c o s t r u t t r i c i , s o c i e t à d i s e r v i z i e c o n s u l e n z a , e n t i p u b b l i c i , a s s o c i a z i o n i , c e n t r i d i r i c e r c a e d e n t i d i f o r m a z i o n e . E l e m e n t o d i s t i n t i v o d i L e t E x p o 2 0 2 6 s a r à l ’ i n n o v a z i o n e , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e t e c n o l o g i e d i g i t a l i a p p l i c a t e a t r a s p o r t i e l o g i s t i c a : d a l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d i f l o t t e e s u p p l y c h a i n a l l ’ a u t o m a z i o n e d e i p r o c e s s i , d a l l ’ a n a l i s i p r e d i t t i v a a l l a s i c u r e z z a o p e r a t i v a , d a s o l u z i o n i d i r e a l t à v i r t u a l e a d i m o s t r a z i o n i t e c n o l o g i c h e e d e s p e r i e n z e i n t e r a t t i v e . " S i a m o g i u n t i a l l a q u i n t a e d i z i o n e d i L e t E x p o , c h e r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e e a l t e m p o s t e s s o u n n u o v o p u n t o d i p a r t e n z a p e r u n a m a n i f e s t a z i o n e c h e c r e s c e a n n o d o p o a n n o g r a z i e a l l a s i n e r g i a t r a A l i s e V e r o n a f i e r e e a l l a f i d u c i a d i i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , s t a k e h o l d e r , a s s o c i a z i o n i e g i o v a n i s t u d e n t i . I n u m e r i p r e v i s t i p e r i l 2 0 2 6 , c o s ì c o m e l a f o r t e p r e s e n z a d i g r a n d i g r u p p i i n d u s t r i a l i , e n e r g e t i c i e t e c n o l o g i c i , t e s t i m o n i a n o l a f i d u c i a d e l m e r c a t o e l a c e n t r a l i t à d e l n o s t r o s e t t o r e e s o n o i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l l ’ e d i z i o n e p r e c e d e n t e : s o n o a t t e s i c i r c a 5 5 0 e s p o s i t o r i ( + 1 0 % ) , u n ’ a r e a e s p o s i t i v a d i c i r c a 6 5 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i ( + 1 0 % ) e u n a p r e s e n z a i n t e r n a z i o n a l e i n a u m e n t o d e l 2 5 % " , s o t t o l i n e a G u i d o G r i m a l d i , i l p r e s i d e n t e d i A l i s . " I n u n c o n t e s t o g l o b a l e c o m p l e s s o , s e g n a t o d a t r a n s i z i o n i p r o f o n d e e n u o v e s f i d e g e o p o l i t i c h e , L e t E x p o v u o l e o f f r i r e q u a t t r o g i o r n a t e d i n e t w o r k i n g e d i c o n f r o n t o c o n c r e t o , i n n o v a z i o n e e v i s i o n e , m e t t e n d o a l c e n t r o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y , r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a l o g i s t i c a , n u o v e r o t t e i n t e r m o d a l i , d i g i t a l i z z a z i o n e , w e l f a r e a z i e n d a l e , o c c u p a z i o n e , c o m p e t e n z e e i m p e g n o s o c i a l e . È c o n f e r m a t o i n f a t t i a n c h e l ’ i m p e g n o d i ' A l i s p e r i l S o c i a l e ' , c o n u n i n t e r o p a d i g l i o n e d e d i c a t o a l v o l o n t a r i a t o , a l l ’ i n c l u s i o n e e a l l a s o l i d a r i e t à . E s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e l ’ a r e a d i ' A l i s A c a d e m y ' c o n m i g l i a i a d i s t u d e n t i d a t u t t a I t a l i a . È q u e s t o l o s p i r i t o c h e a n i m a l a m a n i f e s t a z i o n e e c h e c o n d i v i d i a m o c o n t u t t i c o l o r o c h e l a v i v r a n n o a V e r o n a " , a g g i u n g e G r i m a l d i . " L a q u i n t a e d i z i o n e d i L e t E x p o - c o m m e n t a F e d e r i c o B r i c o l o , P r e s i d e n t e d i V e r o n a f i e r e - r i b a d i s c e l a p o s i z i o n e d i l e a d e r s h i p d e l l a m a n i f e s t a z i o n e n a t a d a l l ’ i n t u i z i o n e d e l P r e s i d e n t e d i A l i s , G u i d o G r i m a l d i . L ’ e v e n t o p o g g i a s u b a s i s o l i d e : u n a c i t t à c h e è s n o d o n a t u r a l e d e i f l u s s i e u r o p e i e u n q u a r t i e r e f i e r i s t i c o c h e s a t r a d u r r e l a p r o m o z i o n e d i f i l i e r e i n d u s t r i a l i i n g r a n d i p r o g e t t i d i s i s t e m a . V e r o n a è u n a c a p i t a l e d e l l a l o g i s t i c a : o s p i t a i l p i ù i m p o r t a n t e i n t e r p o r t o i t a l i a n o , è a t t r a v e r s a t a d a d u e c o r r i d o i e u r o p e i e c o n c e n t r a i n f r a s t r u t t u r e c h e c o l l e g a n o N o r d e S u d , E s t e O v e s t d e l P a e s e . E V e r o n a f i e r e , c o n l a s u a e s p e r i e n z a n e l c r e a r e p i a t t a f o r m e d i m e r c a t o e c o n t e n u t i , m e t t e a d i s p o s i z i o n e c o m p e t e n z e , r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i e c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v a p e r f a r e v o l v e r e i n s i e m e a d A l i s l a r a s s e g n a , a n n o d o p o a n n o " . L e t E x p o , a g g i u n g e B r i c o l o , " n o n è s o l o u n a p p u n t a m e n t o d e d i c a t o a l b u s i n e s s : è a n c h e u n l u o g o d i c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e , d o v e i m p r e s e , a s s o c i a z i o n i e d e c i s o r i p u b b l i c i p o s s o n o d i s c u t e r e d i p r i o r i t à , r e g o l e e i n v e s t i m e n t i p e r r e n d e r e p i ù c o m p e t i t i v o i l s i s t e m a l o g i s t i c o i t a l i a n o . I n u n a f a s e s e g n a t a d a l l ’ i n s t a b i l i t à g e o p o l i t i c a , d a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d a l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , o f f r i a m o c o s ì i n f i e r a a V e r o n a u n m o m e n t o d o v e f a r s i n t e s i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i t r a s f o r m a r e l e s f i d e a t t u a l i i n n u o v e o p p o r t u n i t à p e r i l P a e s e " . " L e t E x p o f a v o r i s c e i l c o n f r o n t o t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e t e r r i t o r i s u t e m i c e n t r a l i c o m e i n f r a s t r u t t u r e , i n t e r m o d a l i t à , s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e . I l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i e d e l l a l o g i s t i c a r a p p r e s e n t a u n a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ I t a l i a e p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e c o n n e s s i o n i e u r o p e e e i n t e r n a z i o n a l i . I l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i s e g u e c o n a t t e n z i o n e g l i e v e n t i c o m e q u e s t o c h e o f f r o n o u n ’ o c c a s i o n e c o n c r e t a d i d i a l o g o e p r o p o s t a , c o n t r i b u e n d o , a t t r a v e r s o i l c o n f r o n t o c o n i l m o n d o p r o d u t t i v o , a l l a d e f i n i z i o n e d i p o l i t i c h e o r i e n t a t e a l l o s v i l u p p o " , a g g i u n g e E d o a r d o R i x i , V i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i . L e t E x p o 2 0 2 6 s i c o n f e r m a c o s ì u n a p p u n t a m e n t o i m p e r d i b i l e p e r i l s i s t e m a l o g i s t i c o e i n d u s t r i a l e i t a l i a n o e d e u r o p e o .