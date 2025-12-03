M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e e c c e l l e n z e d e l l e M a r c h e t o r n a n o i n v e t r i n a a d A r t i g i a n o i n F i e r a , i n p r o g r a m m a d a l 6 a l 1 4 d i c e m b r e a F i e r a m i l a n o R h o , t u t t i i g i o r n i d a l l e 1 0 . 0 0 a l l e 2 2 . 3 0 a i n g r e s s o c o n p a s s g r a t u i t o . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . A n c o r a u n a v o l t a i l p i ù i m p o r t a n t e e v e n t o a l m o n d o d e d i c a t o a g l i a r t i g i a n i e a l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e d i v e n t a i l p a l c o s c e n i c o p r i v i l e g i a t o p e r a z i e n d e e p r o d o t t i m a r c h i g i a n i . C o n i l s o s t e g n o d e l l ’ a s s e s s o r a t o a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e M a r c h e , a p a r t e c i p a r e s a r a n n o b e n 4 1 i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o - 2 9 r i e n t r a n o n e l l a c o l l e t t i v a o r g a n i z z a t a d a R e g i o n e M a r c h e - d i c u i 1 0 s o n o n u o v i e s p o s i t o r i . A l i v e l l o p r o v i n c i a l e 1 6 a r r i v a n o d a F e r m o , 1 0 d a M a c e r a t a , 7 d a A n c o n a , 4 d a A s c o l i P i c e n o e 4 d a P e s a r o U r b i n o . D a s e m p r e s i n o n i m o d i q u a l i t à g r a z i e a l s u o " s a p e r f a r e " a r t i g i a n o , l a r e g i o n e m e t t e i n m o s t r a a l p a d i g l i o n e 3 l e s u e m i g l i o r i p r o d u z i o n i . O l t r e a l l e e c c e l l e n z e d e i d i s t r e t t i m a n i f a t t u r i e r i f a m o s i i n t u t t o i l m o n d o , t r a c u i s p i c c a n o q u e l l i d e l l a c a l z a t u r a ( a n c h e i n v e r s i o n e v e g a n a , a n a l l e r g i c a e s e n z a n i c h e l ) , d e l l a p e l l e t t e r i a e d e l c a p p e l l o , c i s a r a n n o g l i i m m a n c a b i l i t e s o r i e n o g a s t r o n o m i c i , s c r i g n o d i s a p o r i a u t e n t i c i , c o m e i l t a r t u f o , i l v i n o e l ’ o l i o b i o l o g i c i , l a p a s t a a r t i g i a n a l e , i l c i a u s c o l o , l e d e l i z i o s e o l i v e a l l ’ a s c o l a n a , i f o r m a g g i , l e b i r r e a r t i g i a n a l i e i l c i o c c o l a t o . E a n c o r a : c r e a z i o n i o r a f e , p r o f u m i e d e s s e n z e , o g g e t t i p e r s o n a l i z z a b i l i i n l e g n o e p l e x i g l a s s , m a g l i e r i a c o n f i l a t i n a t u r a l i e p r o p o s t e d i u p c y c l i n g , i n u n ’ o f f e r t a u n i c a i n c u i l ’ a n t i c a a r t e a r t i g i a n a i n c o n t r a l ’ i n n o v a z i o n e , l ’ e s t r o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e l a s o s t e n i b i l i t à . U n r i c c o p a l i n s e s t o d i e v e n t i m u s i c a l i , p r o i e z i o n i v i d e o , l a v o r a z i o n i d a l v i v o , r a c c o n t i d e g l i a r t i g i a n i e d e g u s t a z i o n i d i p r o d o t t i t i p i c i a n i m e r à t u t t i i g i o r n i l e d i v e r s e p i a z z e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a r e a e s p o s i t i v a d e l l a R e g i o n e M a r c h e . L a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a R e g i o n e M a r c h e a d A r t i g i a n o i n F i e r a è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a o r g a n i z z a t a d a l l ’ a s s e s s o r a t o a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o p r e s s o l a s e d e r e g i o n a l e d i A n c o n a . I n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o è i n t e r v e n u t o l ' a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e M a r c h e G i a c o m o B u g a r o , c h e h a c o m m e n t a t o : " A r t i g i a n o i n F i e r a è u n a v e t r i n a s t r a o r d i n a r i a , c a p a c e o g n i a n n o d i r i c h i a m a r e o l t r e 1 m i l i o n e d i v i s i t a t o r i , o l t r e 2 . 8 0 0 a r t i g i a n i p r o v e n i e n t i d a 9 0 P a e s i e u n a c o m u n i t à o n l i n e c h e s u p e r a i l 1 . 5 0 0 . 0 0 0 m i l i o n i d i u t e n t i u n i c i . I n q u e s t o c o n t e s t o d i g r a n d e p r e s t i g i o , l e M a r c h e t o r n a n o p r o t a g o n i s t e c o n 4 1 i m p r e s e s e l e z i o n a t e , c h e r a p p r e s e n t a n o a l m e g l i o i l n o s t r o s a p e r f a r e , l a c r e a t i v i t à e l ’ e c c e l l e n z a p r o d u t t i v a d e l t e r r i t o r i o . P e r l e a z i e n d e m a r c h i g i a n e q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e è u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r f a r s i c o n o s c e r e , i n c o n t r a r e n u o v i m e r c a t i e r a f f o r z a r e l a p r o p r i a c o m p e t i t i v i t à a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . S t i a m o p o r t a n d o a v a n t i a z i o n i c o n c r e t e p e r s o s t e n e r e i l t e s s u t o p r o d u t t i v o : d a l l a p r o m o z i o n e d e l b r a n d M a r c h e a l l e i n i z i a t i v e p e r l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , f i n o a i p r o g r a m m i c h e i n c o r a g g i a n o l ’ i n n o v a z i o n e n e l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e a r t i g i a n e . S o n o i n t e r v e n t i c h e p u n t a n o a d a r e c o n c r e t e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a , a p r e n d o n u o v i m e r c a t i e r a f f o r z a n d o l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e a z i e n d e . N e l p a d i g l i o n e M a r c h e p r o p o r r e m o n o n s o l o p r o d o t t i , m a e s p e r i e n z e : l a b o r a t o r i d a l v i v o , d i m o s t r a z i o n i d e l l e l a v o r a z i o n i t i p i c h e , d e g u s t a z i o n i c h e r a c c o n t e r a n n o l a c u l t u r a e l e e m o z i o n i d e l l a n o s t r a r e g i o n e " . I n c o l l e g a m e n t o d a M i l a n o , è i n t e r v e n u t o G a b r i e l e A l b e r t i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e G e n e r a l e d i G e . F i . S p a , c h e h a a g g i u n t o : " A r t i g i a n o i n F i e r a è l a c e l e b r a z i o n e d e l l a s t r a o r d i n a r i a i n v e n t i v a u m a n a , r a d i c a t a n e l l e t r a d i z i o n i e n e i t e r r i t o r i e g u i d a t a d a l r i s p e t t o p e r l e p e r s o n e e p e r l ’ a m b i e n t e . C o n l a p r e s e n z a d i c i r c a 2 . 8 0 0 e s p o s i t o r i p r o v e n i e n t i d a c i r c a 9 0 p a e s i , l a m a n i f e s t a z i o n e s i c o n f e r m a c o m e i l g r a n d e t e a t r o d e l l ’ e c o n o m i a f o n d a t a s u l l a p e r s o n a . O g g i s c e g l i e r e l a v i a a r t i g i a n a s i g n i f i c a i n t r a p r e n d e r e u n p e r c o r s o d i l a v o r o p i ù c o n s a p e v o l e , c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e a u t e n t i c o e v i t a l e : u n p a t r i m o n i o p e r t u t t a l ' u m a n i t à " . L ’ i n g r e s s o a d A r t i g i a n o i n F i e r a è g r a t u i t o : i n u o v i v i s i t a t o r i p o s s o n o o t t e n e r e i l p r o p r i o p a s s s u l s i t o a r t i g i a n o i n f i e r a . i t i n p o c h i e s e m p l i c i c l i c k : b a s t a i n s e r i r e l a p r o p r i a e m a i l n e l l a s e z i o n e ' O t t i e n i i l t u o p a s s g r a t u i t o ' p e r r i c e v e r e i l Q R c o d e d a s a l v a r e s u l c e l l u l a r e e m o s t r a r e a l l ' i n g r e s s o . C h i è g i à i s c r i t t o a l l a c o m m u n i t y , h a v i s i t a t o l e s c o r s e e d i z i o n i o è c l i e n t e d e l l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , i n v e c e , h a g i à r i c e v u t o i l b i g l i e t t o d ’ a c c e s s o d i r e t t a m e n t e v i a e - m a i l . I p r i n c i p a l i m e z z i d i t r a s p o r t o p e r r a g g i u n g e r e l a m a n i f e s t a z i o n e r e s t a n o l a l i n e a M 1 d e l l a m e t r o p o l i t a n a ( f e r m a t a R h o F i e r a ) , l e l i n e e r e g i o n a l i e d e l p a s s a n t e f e r r o v i a r i o T r e n o r d e l ' A l t a V e l o c i t à c o n I t a l o . L a d i s p o n i b i l i t à t o t a l e d i p a r c h e g g i s a r à d i o l t r e 1 0 . 0 0 0 p o s t i a u t o . A r t i g i a n o i n F i e r a v a n t a t r a l e m e d i a p a r t n e r s h i p q u e l l a d i R A I I t a l i a e T G R , c h e h a n n o e s p r e s s o i l p r o p r i o s o s t e g n o r i c o n o s c e n d o i l v a l o r e s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l l ’ e v e n t o .