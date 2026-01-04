LADISPOLI - Atro incendio in un appartamento, che nelle scorse ore ha visto impegnati i Vigili del fuoco di Cerveteri. È successo a Ladispoli, intorno alle 12, in via Mar Mediterraneo. Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco una villetta e fortunatamente al momento gli occupanti non erano in casa. Appena raggiunta l’abitazione, i Vigili del fuoco si sono trovati una situazione di incendio che aveva interessato tutto il piano superiore e parte del pian terreno dello stabile. Durante le operazioni di spegnimento due cagnolini che erano rimasti dentro casa, sono stati messi in salvo. Il rapido lavoro dei Vigili del fuoco ha fatto in modo che le fiamme non raggiungessero le strutture adiacenti. Sul posto i Carabinieri ed il personale sanitario del 118.