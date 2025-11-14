TARQUINIA – Venerdì 21 novembre 2025, alle 18, il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia ospiterà la presentazione ufficiale di “Via Etrusca”, il progetto ideato da Skylab Studios che racconta i patrimoni Unesco di Tarquinia e Cerveteri con un approccio innovativo, tecnologico e coinvolgente. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire in anteprima il cuore dell’iniziativa, dai suoi strumenti digitali immersivi fino al racconto emozionale che mette al centro la storia e la cultura degli Etruschi.

Il momento clou della serata sarà la prima proiezione dello spot tv con protagonista Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano e internazionale, che interpreta la leggendaria regina etrusca Tanaquilla, attraversando i luoghi più suggestivi del territorio e portando lo spettatore in un viaggio tra epoche diverse. Lo spot, diretto da Alessandro Passamonti e prodotto da Skylab Studios, racconta la magia dei siti archeologici e della memoria etrusca attraverso una narrazione emozionale e contemporanea, che fonde passato e presente. Le riprese hanno toccato i luoghi più suggestivi del territorio: l’Ara della Regina, il porto di Gravisca, la Necropoli dei Monterozzi, il Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia e la Necropoli della Banditaccia con la sua misteriosa Via degli Inferi a Cerveteri.

Ma “Via Etrusca” non è solo cinema: durante la serata sarà anche presentato l’innovativo podcast del progetto, che combina storia, arte e narrazione sonora, con la partecipazione di Maria Vittoria Alfieri, curatrice del podcast, del professor Vittorio Maria de Bonis, voce narrante d’eccezione, e le musiche originali di Marco Guidolotti. Il podcast offre un’esperienza immersiva e accessibile a tutti, capace di trasportare gli ascoltatori alla scoperta dei misteri e delle bellezze del mondo etrusco, tra cultura, tradizione e natura.

“Con “Via Etrusca” compiamo un passo importante nella valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale – afferma il sindaco Francesco Sposetti -. Tarquinia è da sempre un ponte tra passato e futuro, e questo progetto rappresenta al meglio la nostra visione: unire innovazione tecnologica e identità storica per far rivivere la civiltà etrusca in modo nuovo, accessibile e coinvolgente. È un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, cittadini e operatori del territorio, e per mostrare al mondo quanto la nostra città abbia ancora da raccontare e da emozionare”.

Il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo e sostenuto dalle Amministrazioni Comunali di Tarquinia e Cerveteri e dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, rappresenta un modello innovativo di valorizzazione culturale. Grazie all’uso di strumenti digitali, realtà aumentata, tour virtuali e contenuti multimediali, “Via Etrusca” rende il patrimonio archeologico fruibile e coinvolgente per un pubblico ampio e trasversale.

All’evento saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali di Tarquinia e Cerveteri, insieme a figure chiave del mondo culturale e turistico del territorio. La loro partecipazione sottolinea l’importanza di “Via Etrusca” come progetto strategico per la valorizzazione del patrimonio Unesco e per la promozione culturale e turistica del territorio. Sarà un’occasione unica per condividere con giornalisti, operatori del settore e cittadini la visione che unisce innovazione tecnologica e tutela del patrimonio storico, testimoniando il forte legame tra istituzioni e comunità nella realizzazione di iniziative culturali di respiro internazionale. Un invito speciale è rivolto a giornalisti, istituzioni e appassionati di cultura e innovazione: venerdì 21 novembre il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia sarà il luogo dove storia, tecnologia e racconto emozionale si incontreranno, per vivere in anteprima l’esperienza di “Via Etrusca” e scoprire il fascino senza tempo degli Etruschi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA