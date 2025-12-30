MONTALTO - Il Comune di Montalto di Castro ha consegnato alla Fondazione solidarietà e cultura un secondo nuovo bus dedicato al trasporto dei ragazzi del centro socio-riabilitativo Maratonda. Con questa consegna si completa il rinnovo totale del parco mezzi a disposizione della Fondazione.

«Questa consegna – spiega Marco Fedele, assessore con delega all’Urbanistica e alle Partecipate – rappresenta il completamento di un percorso importante. Grazie a una misura compensativa legata agli impianti fotovoltaici e alla collaborazione con la società Quersolare, siamo riusciti a sostituire integralmente i mezzi della Fondazione Solidarietà e Cultura, che in precedenza presentavano diverse criticità. Oggi possiamo affermare con soddisfazione che il parco macchine è completamente nuovo e adeguato alle reali esigenze dei ragazzi e degli operatori». «La Fondazione solidarietà e cultura svolge un ruolo essenziale per la nostra comunità – aggiunge la vicesindaca Annamaria Fabi – e il nostro impegno è quello di garantire servizi sempre più sicuri e dignitosi. La consegna di questo secondo bus è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini più fragili e le loro famiglie. Migliorare la qualità dei trasporti significa migliorare la qualità della vita quotidiana». I ragazzi del centro Maratonda e le loro famiglie hanno accolto con entusiasmo questo nuovo mezzo, che renderà più sicure e confortevoli le uscite quotidiane e le attività sul territorio».

