TARQUINIA - Oggi alle 18, Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi porteranno in scena un’opera di straordinaria vivacità emotiva in cui il senso di solitudine di due anziani signori ospiti nella stessa casa di riposo, Walter e Fonsia, si intreccia con una intelligente ilarità. Entrambi sembrano non avere altri amici e cominciano a frequentarsi. Weller, burbero e tenero si offre di insegnare a Fonsia a giocare a gin rummy. Fonsia impara velocemente e Weller non riesce a vincere una singola partita, un fatto che comincia a urtare l'uomo. Mentre giocano, i due cominciano a parlare delle proprie vite e le conversazioni, come il gioco, si trasformano presto in una fiera competizione per umiliare l'altro esponendo entrambi a debolezze e umiliazioni per i rispettivi fallimenti. Due solitudini che si incontrano in un crescendo di piccole menzogne e sincere confessioni che creano una grande occasione per divertire il pubblico e offrire uno spettacolo con una profonda portata poetica. La regia è firmata da Gianpiero Francese, per una produzione Opera Prima. I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint, online sul sito eventi.archeoares.it o al botteghino del teatro “Rossella Falk” (piazza Cavour) aperto due ore prima dell’inizio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA