TARQUINIA - Si è conclusa con l’arrivo dei re magi l’edizione 2025 del presepe vivente di Tarquinia, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del periodo natalizio. L’ultimo evento, inizialmente programmato per l’Epifania e rinviato all’11 gennaio per il maltempo, ha registrato una significativa affluenza, con oltre 1.300 visitatori.

Il suggestivo corteo dei Re Magi ha attraversato le vie del centro storico per giungere alla Natività, dove si è svolto il tradizionale omaggio dei doni.

Il pubblico ha avuto l’opportunità di percorrere e ammirare per l’ultima volta gli ambienti del Convento di Santa Lucia delle Benedettine, affascinante cornice della manifestazione, trasformata per l’occasione in un viaggio nella Betlemme di duemila anni fa. Scene di vita quotidiana, ambientazioni curate nei minimi dettagli e la presenza di figuranti in costume hanno contribuito a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Presepe Vivente Città di Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Diocesi di Civitavecchia -Tarquinia.

Un ringraziamento particolare va alla comunità delle Monache Benedettine del Santissimo Sacramento per la preziosa disponibilità e l’accoglienza riservata, che hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA