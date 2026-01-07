TARQUINIA – Gli Etruschi si svelano in tutto il loro fascino. Mercoledì 14 gennaio alle ore 11.00, presso il Teatro Rossella Falk di Tarquinia, si terrà la presentazione ufficiale di “Via etrusca”, il progetto dedicato alla valorizzazione e alla narrazione del patrimonio etrusco di Tarquinia e Cerveteri.

Un appuntamento speciale che segna un nuovo e significativo momento di condivisione del progetto.

Dopo il grande interesse suscitato dal lancio dello scorso Novembre, l’evento vedrà la presenza di Maria Grazia Cucinotta, protagonista dello spot emozionale di Via Etrusca e testimonial d’eccezione, che accompagnerà il pubblico in un racconto intenso e suggestivo tra storia, identità e bellezza.

Nel corso dell'evento sarà possibile assistere alla visione dello spot nel formato integrale e un video backstage che racconta le riprese e il making of dello spot tv.

