TARQUINIA - La rassegna letteraria “Librando” apre il 2026 con un prestigioso appuntamento presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, dove venerdì 10 gennaio, alle 17, lo scrittore Adrian N. Bravi presenterà il libro “La nuotatrice notturna” (Nutrimenti, 2025). Dopo il pluripremiato “Adelaida” (Nutrimenti, 2024), selezionato anche nella dozzina del Premio Strega, Bravi firma un romanzo potente sulla ricerca delle proprie radici e sull’accettazione di verità inaspettate che possono cambiare il corso di una vita.

Protagonista è Jacopo, un quarantenne solitario e abitudinario che lavora nel cimitero della sua cittadina. Alla morte improvvisa del padre, annegato in un fiume in Portogallo, intraprende un viaggio che metterà in discussione ogni sua certezza. Accompagnato dall’amico Quinto, raggiunge Rio Salgueiro alla ricerca di risposte, portando con sé pochi ricordi e un dolore mai elaborato. Tra segreti familiari e una rivelazione sconvolgente, Jacopo sarà costretto a confrontarsi con la propria storia, con l’identità e con il coraggio di accettare verità inattese.

Nato a Buenos Aires, Bravi ha vissuto in Argentina fino all’età di 24 anni, poi si è trasferito in Italia per proseguire i suoi studi di filosofia. Vive a Recanati e fa il bibliotecario all’Università di Macerata. Tra i suoi libri: “Restituiscimi il cappotto” (Fernandel, 2004), “La pelusa” (Nottetempo, 2007), “Sud 1982” (Nottetempo, 2008), “Il riporto” (Nottetempo, 2011), “L’albero e la vacca” (Feltrinelli, 2013), “L’inondazione” (Nottetempo, 2015), “La gelosia delle lingue” (saggi, EUM 2017), “L’idioma di Casilda Moreira” (Exorma, 2019), “Il levitatore” (Quodlibet, 2020). Con Nutrimenti ha pubblicato “Verde Eldorado” (2022) e “Adelaida” (2024).

L’incontro, che sarà introdotto da Claudio Cantina, vicepresidente della Sezione Soci Coop Tarquinia, vedrà la partecipazione dell’assessora alla Cultura Roberta Piroli.

Nel corso della presentazione, Elena Biagiola, titolare della libreria La Vita Nova, leggerà alcuni passi tratti dal libro. L’appuntamento è promosso dal Comune di Tarquinia, attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, da Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con la libreria Vita Nova. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

©riproduzione riservata