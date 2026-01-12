TARQUINIA – Fratelli d’Italia Tarquinia accoglie con grande soddisfazione la notizia annunciata dall’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati circa il finanziamento di 78.455,47 euro a favore del Comune di Tarquinia da parte del Dipartimento della Funzione pubblica.

«I fondi sono volti a sostenere il rinnovamento delle PA locali nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU e mirano a rafforzare concretamente la capacità amministrativa delle amministrazioni locali, sostenendone il processo di trasformazione organizzativa e digitale e migliorando l’efficienza complessiva dei servizi pubblici – sottolineano da Fratelli d’Italia Tarquinia – Il Comune dovrà ora procedere alla formale ed espressa accettazione del finanziamento entro e non oltre il 23 gennaio 2026, a pena di esclusione dal finanziamento. Ci auguriamo che questa volta l’amministrazione riesca a concludere la procedura tempestivamente, espletando correttamente tutti i passaggi prescritti sull’apposito portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

