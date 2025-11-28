TOLFA - ALLUMIERE - I Circoli del Partito Democratico di Allumiere e Tolfa desiderano esprimere la propria vicinanza “alle compagne e ai compagni di Santa Marinella, nonché al Sindaco Pietro Tidei” in seguito allo scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale. La giunta di Santa Marinella guidata dal sindaco Pietro Tidei, è caduta: il primo cittadino è stato sfiduciato con la dimissione di nove consiglieri comunali e, quindi, nelle prossime ore sarà nominato un commissario prefettizio, che rimarrà in carica fino alle prossime elezioni e per questo i circoli del Partito Democratico di Allumiere e Tolfa hanno emesso un comunicato stampa congiunto evidenziando che: «Quanto accaduto non può essere liquidato come un semplice passaggio politico. La decisione di interrompere il mandato del sindaco Tidei non è infatti maturata nella sede naturale del confronto democratico, ovvero il Consiglio Comunale, dove un dibattito trasparente avrebbe garantito ai cittadini il diritto di comprendere e valutare le scelte compiute. Al contrario, tutto si è consumato nelle stanze di un notaio: una procedura formalmente legittima, certo, ma che ha sottratto alla città la chiarezza e la responsabilità pubblica che un atto di tale portata avrebbe richiesto». Gli esponenti del Pd di Allumiere e Tolfa poi evidenziano che: «L’insediamento di un commissario, se da un lato garantirà la continuità amministrativa, dall’altro rischia di rallentare percorsi complessi e già avviati, mettendo a rischio opportunità decisive per l’intera comunità, proprio nel momento in cui sarebbe stato necessario consolidare il lavoro portato avanti fino ad oggi». A pagare il prezzo di questa situazione, secondo i democrat collinari «saranno, purtroppo, i cittadini di Santa Marinella, chiamati ora ad affrontare un passaggio che non nasce da un confronto politico aperto, ma da una scelta che ha escluso la dimensione democratica del dibattito». Proprio per queste ragioni i Circoli del Partito Democratico di Allumiere e Tolfa con la loro nota congiunta esprimono «piena solidarietà al sindaco Pietro Tidei e al Circolo PD di Santa Marinella. Ribadiamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno in questo momento delicato per la vita amministrativa e politica della città».