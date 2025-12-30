E’ di tre feriti, tra cui una donna incinta, il bilancio di un incidente avvenuto questa sera intorno alle 19,30 lungo la Cassia Nord tra Montefiascone e Zepponami. Per cause ancora in corso d’accertamento, tre auto si sono scontrate provocando il ferimento di altrettante persone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica che hanno provveduto al trasferimento dei feriti in ospedale e i carabinieri della stazione e dell’aliquota radiomobile di Montefiascone per tutti i rilievi del caso.

Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe file per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.