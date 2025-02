TOLFA - Escursione al Sasso della Strega e all’antica abbazia templare sabato 8 febbraio a partire dalle ore 10.

Ancora una volta il meraviglioso territorio di Tolfa sarà mera di una imperdibile escursione di trekking lungo un percorso denso di elementi naturali e storici.

"Partiremo dal fondo valle per incontrare subito un basolato di origine romana, rimodellato in epoca medievale - spiegano gli organizzatori - hrazie a questa strada attraverseremo una boscaglia fitta di ginestre e ginepri. Giungeremo così al "Sasso della Strega", che svetta su un’antica colata lavica.

Da qui il passo sarà breve per arrivare ad una baita, vicino alla quale di recente è stata collocata una Big Banch, una grande panchina di colore rosa. Proseguiremo il nostro cammino per raggiungere una piccola zona archeologica che custodisce i ruderi di un Santuario di origine etrusca datato tra la fine del VI e l’inizio del V secolo a.C. Attraverso un comodo sentiero giungeremo a ciò che rimane dell’Abbazia di Monte Piantangeli, un luogo mistico appartenuto ai monaci Templari e dove ci aspetta un incredibile panorama. Tornati nel borgo di Tolfa non potremo andare via prima di salire alla solitaria Rocca Frangipane.

La lunghezza del percorso a anello è di 12 km su un dislivello totale in salita di 300 metri. Sarà un escursione di media difficoltà. Sono ammessi i cani solo se molto tranquilli, socializzati e abituati a procedere in gruppo, previo accordo con gli organizzatori. È necessario portare: scarpe da trekking (obbligatorie), acqua (almeno un litro), abbigliamento comodo, caldo e a strati, pranzo al sacco, maglietta di ricambio (in caso di sudore), giacca a vento/impermeabile, plaid o telo per pausa pranzo, bastoncini (facoltativi) e bicchiere. Il ritrovo sarà sabato 8 febbraio alle ore 10 a Tolfa (Roma). L'indirizzo preciso sarà inviato dalla Guida dopo la prenotazione: "Da qui - proseguono gli organizzatori - ci sposteremo con le auto di pochissimi km per arrivare all’inizio del sentiero. A guidare il gruppo sarà Nunzio D'Apolito (AGAE Associazione Guide Ambientali Europee). Per partecipare

contattare direttamente la guida al numero: 3284211416 wa.me/+393284211416. Da rilevare che non c’è bisogno di tessere associative. Per la buona riuscita di questa escursione è previsto un numero limitato di partecipanti.

L'itinerario potrà essere modificato dalla guida, se lo riterrà opportuno, per motivi logistici e di sicurezza. La quota di partecipazione è di 20euro con possibilità di pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN da richiedere alla guida). La guida è fornita di assicurazione R.C. (Responsabilità Civile)

In maniera facoltativa è possibile stipulare un’assicurazione infortuni personale giornaliera al costo di 2 Euro. Per attivarla è necessario comunicarlo alla guida entro 24 ore dall’escursione. "Se dopo aver prenotato non puoi più partecipare contatta il prima possibile la guida in modo tale che se c’è una lista d’attesa puoi dare la possibilità di partecipare ad altre persone - spiegano ancora gli organizzatori -

se la rinuncia avviene durante le 24 ore prima dell’inizio dell’escursione verrà richiesto il pagamento della quota tramite IBAN a meno che non vi siano situazioni particolari di salute. In caso di pioggia la guida si riserva di confermare o memo e/o modificare l’escursione in base alle previsioni meteo, garantendo sempre la sicurezza per il gruppo.

Per info, curiosità e prenotazione:

Nunzio a wa.me/+393284211416

Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

