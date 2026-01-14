Ruba alcolici e liquori in un supermercato di Vetralla, viene scoperto e molla la refurtiva in un bar vicino. Il fatto è accaduto lunedì quando il personale del supermercato, accortosi del furto, ha dato l’allarme ai carabinieri. A quel punto l’uomo, secondo una ricostruzione, si sarebbe rifugiato in un bar vicino, avrebbe ordinato un caffè e si sarebbe diretto in bagno. Dopo alcuni minuti sarebbe uscito come se nulla fosse. Il suo atteggiamento ha insospettito, però, i titolari che hanno controllato in bagno e hanno trovato sette bottiglie di alcolici nascoste. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno recuperato la refurtiva che è stata poi restituita al supermercato mentre sono in corso le indagini per risalire al ladro.