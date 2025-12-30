FIUMICINO - Un significativo momento di amicizia e collaborazione internazionale ha visto protagonisti il Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino e il Rotary Club di Jurmala.

In occasione della conviviale del 23 dicembre 2025, il presidente del Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino è stato ospite del club di Jurmala, in Lettonia, dove è stato accolto con grande calore ed entusiasmo da parte dei soci.

La serata si è svolta in un clima di autentica amicizia rotariana, testimoniando ancora una volta come il Rotary rappresenti un ponte tra culture, territori e comunità diverse.

Durante l’incontro, il presidente del club ospitante ha ripercorso la storia del Rotary Club di Jurmala, illustrandone la nascita, le attività svolte e l’impegno costante a favore del territorio e del servizio alla comunità. A seguire, il presidente del club di Fiumicino ha presentato il Rotary Club Portus Augusti, raccontandone i principali progetti, le iniziative sociali e i valori che guidano l’azione rotariana del club.

Fin dai primi momenti del confronto si è creata una forte intesa tra i due presidenti, che hanno dialogato con interesse e visione comune su possibili progetti condivisi e collaborazioni future, con l’obiettivo di sviluppare iniziative internazionali capaci di generare un impatto concreto e duraturo.

L’incontro di Jurmala rappresenta un importante passo verso una collaborazione stabile tra i due club, rafforzando i legami internazionali e confermando il valore universale del Rotary: servire al di sopra di ogni interesse personale, costruendo amicizie e opportunità di servizio che superano ogni confine geografico.

