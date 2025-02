FIUMICINO - La Capitaneria di Porto di Fiumicino ha revocato l’ordinanza n. 08/2025, che aveva imposto l’interdizione di un tratto di litorale in località Passoscuro, nel Comune di Fiumicino, a seguito del ritrovamento di un corpo metallico semi-cilindrico di origine ignota.

Il provvedimento, emesso il 1° febbraio 2025, si era reso necessario dopo la segnalazione della presenza dell'oggetto, sospettato di contenere materiale esplodente o miscele di gas, nelle vicinanze dello stabilimento balneare Amore Holi Beach. L’area interdetta si trovava a circa 45 metri dalla battigia e 30 metri a nord dello stabilimento balneare. L’intervento degli artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri, giunti sul posto per effettuare le necessarie verifiche, ha consentito la rimozione in sicurezza dell’oggetto e la conseguente bonifica dell’area. A seguito di questo intervento, la Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Passoscuro ha trasmesso alla Capitaneria di Porto una comunicazione ufficiale, attestando la cessazione di ogni rischio per la sicurezza pubblica.

Di conseguenza, il Capitano di Vascello (CP) Silvestro Girgenti, ha emesso una nuova ordinanza, la n. 10/2025, che abroga il divieto di accesso all’area precedentemente interdetta. Con decorrenza immediata, la spiaggia è tornata a essere pienamente fruibile dai cittadini e dai turisti, senza alcuna restrizione.

Tuttavia, il provvedimento impone specifici obblighi al concessionario dell’area demaniale marittima e all’esercente dello stabilimento balneare adiacente. Nello specifico, è stato disposto che il corpo metallico rimosso venga smaltito correttamente, in conformità con le normative vigenti in materia di gestione e trattamento dei rifiuti speciali.

L’ordinanza della Capitaneria di Porto è stata pubblicata sul sito ufficiale della Guardia Costiera di Roma-Fiumicino e affissa all’albo della sede della Capitaneria, come previsto dall’art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e gli enti preposti alla sicurezza marittima per garantire la tutela dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente.

Il rapido intervento degli artificieri ha consentito di risolvere una situazione potenzialmente pericolosa in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi e restituendo alla comunità un tratto di spiaggia in totale sicurezza.

Gli organi competenti raccomandano ai cittadini di segnalare tempestivamente eventuali oggetti sospetti rinvenuti sul litorale, evitando di avvicinarsi o maneggiare corpi estranei di natura incerta. perprevenire situazioni di rischio.