FIUMICINO - Nel fine settimana compreso tra venerdì 10 e domenica 12 ottobre 2025, la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di proseguire i lavori per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto. I cantieri interesseranno in particolare i servizi del Regionale di Trenitalia: Linea FL1 (Orte – Fiumicino Aeroporto): i treni saranno limitati o con origine a Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Linea FL3 (Roma – Cesano/Viterbo): i treni saranno limitati o con origine a Roma Ostiense. Il collegamento Leonardo Express da e per Fiumicino Aeroporto sarà invece regolare per tutta la durata dei lavori.

Anche i treni Intercity subiranno variazioni nelle giornate di sabato e domenica: i collegamenti Milano – Salerno, Milano – Napoli, Milano – Reggio Calabria e i servizi Intercity Notte (Torino – Salerno, Milano – Siracusa/Palermo) potranno essere deviati, subire variazioni d’orario o soppressioni parziali, con servizi sostitutivi su gomma attivati nelle tratte non coperte.

Le modifiche ai treni Intercity Notte potranno iniziare già dalla serata di venerdì 10 ottobre.