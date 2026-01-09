FIUMICINO - A Fiumicino “Scuole sicure”: la giunta comunale di Fiumicino ha approvato il protocollo d’intesa con la Prefettura di Roma per l’accesso al contributo previsto dal Fondo per la Sicurezza Urbana, nell’ambito del progetto per l’anno scolastico 2025/2026.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche dell’Amministrazione comunale, destinate a rafforzare la sicurezza urbana e, in particolare, la tutela degli istituti scolastici e dei luoghi di aggregazione giovanile. Il Decreto del Ministro dell’Interno ha definito, per il triennio 2024 – 2026, i criteri di ripartizione del Fondo per la Sicurezza Urbana. Il Comune di Fiumicino ha presentato formale domanda di accesso al contributo per la quale, sia il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che la Prefettura di Roma hanno espresso parere favorevole.

«Con il progetto Scuole sicure rafforziamo la collaborazione istituzionale con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, mettendo in campo gli strumenti per prevenire fenomeni di illegalità e tutelare il diritto allo studio in un contesto sereno e protetto. – dichiara il Sindaco, Mario Baccini. – Desidero ringraziare la Prefettura di Roma per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per la disponibilità nell’assegnazione dei fondi che ci permetteranno di investire in modo efficace sulla tutela dei nostri giovani, confermando l’impegno dell’amministrazione Comunale nel garantire una città più vivibile e sicura».

