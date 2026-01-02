TARQUINIA – Anche quest’anno è stata rinnovata, sul litorale viterbese, la tradizione del primo tuffo in mare di Capodanno.

A Montalto di Castro la pioggia non ha fermato l’appuntamento, giunto alla dodicesima edizione, con tanti partecipanti che si sono tuffati in mare, confermando un evento ormai simbolo per salutare al meglio il nuovo anno.

Circa venti nuotatori si sono incontrati a mezzogiorno del primo gennaio 2026 sull’arenile dello stabilimento balneare Il Gabbiano e, davanti ad un folto pubblico munito di cellulari e telecamere per immortalare il coraggioso gesto, si sono tuffati in mare in un gesto allegro e liberatorio.

Un evento che ha unito tradizione, partecipazione e solidarietà, ma anche coraggio, partecipazione e spirito di comunità, grazie all’organizzazione dell’associazione culturale “Fischi di Tramontana”, con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro.

L’iniziativa, inserita nella rassegna “La Magia del Natale 2025/2026”, ha dato permesso di dare il via ad una raccolta fondi in favore dell’associazione “Come un aquilone”, impegnata nel sostegno ai ragazzi autistici del territorio, rinnovando così un forte messaggio di solidarietà della comunità castrense.

Anche Tarquinia, quest’anno, ha voluto dare il via a questa pratica, e così per la prima volta, il primo gennaio 2026 ha preso il via l’iniziativa del tuffo in mare, alla presenza di una decina di coraggiosi nuotatori, giunti anche da Civitavecchia. Il primo tuffo dell’anno è stato per Tarquinia un momento indimenticabile.

Organizzato con passione dal gruppo Gnt Tarquinia Open Water, in collaborazione con la sezione di Tarquinia dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (Unvs) e con il prezioso patrocinio del Comune di Tarquinia, l’evento ha visto una partecipazione calorosa e festosa.

Tutti i membri del Gnt e gli orgogliosi soci della sezione Unvs, hanno reso possibile questa splendida iniziativa che ha unito sport, amicizia e tradizione.

“Un sentito ringraziamento – sottolineano gli organizzatori - alla proprietà dello stabilimento Il Porticciolo, che ha gentilmente concesso l’uso dell’atrio per il brindisi finale, rendendo ancora più speciale il momento di auguri.

Con il cuore pieno di entusiasmo, auguriamo a tutta la comunità un buon anno 2026, ricco di soddisfazioni e successi per il mondo dello sport tarquiniese”.

