TUSCANIA - Grazie a un gioco di squadra e alla collaborazione dei principali rappresentanti istituzionali della Lega il comune di Tuscania potrà contare su un importante finanziamento – 190 mila euro – per il restauro e la valorizzazione della Chiesa di Montebello.

Il finanziamento è stato infatti stanziato dal Ministero delle Infrastrutture, grazie alla sensibilità del ministro Matteo Salvini nei confronti del patrimonio storico, artistico e architettonico del territorio.

Un risultato che rappresenta una risposta puntuale e tempestiva a una necessità avanzata dai residenti e dai numerosi visitatori della zona, subito raccolta dal sindaco della Lega, Fabio Bartolacci, che aveva esposto l’urgenza del provvedimento anche in occasione dell’ultima visita del sottosegretario al ministero per i Beni e le Attività Culturali, Lucia Borgonzoni.

Il recupero – compreso un intervento conservativo – di una testimonianza storica fondamentale in un territorio notoriamente rilevante dal punto di vista anche archeologico, è stato poi reso possibile dall’intervento del sottosegretario Claudio Durigon, vicesegretario federale della Lega.

«L’arrivo del cospicuo investimento per la chiesa di Tuscania – dichiara il segretario provinciale della Lega Andrea Micci -, è il segnale tangibile dell’efficacia con cui si muove la filiera politica della Lega sui territori amministrati, transitando in poco tempo dal governo locale, con il sindaco, Fabio Bartolacci, a quello nazionale, con il ministro Matteo Salvini che si sta distinguendo per aver rimosso in poco tempo tutte quelle incrostazioni che tenevano inchiodato un settore così strategico per il Paese, come le Infrastrutture, rispetto al precedente e anacronistico immobilismo». «L’arrivo di questi fondi – dichiara il sindaco Fabio Bartolacci – misura la grande attenzione della Lega nazionale verso il nostro territorio. Ringraziamo per questo il ministro Matteo Salvini che ancora una volta dimostra come la sua vicinanza alla Tuscia, più volte esternata, non sia solo una frase di cortesia, ma un impegno serio, così come quello del sottosegretario Claudio Durigon, sempre attento e pronto a raccogliere le istanze dei vari territori. Al riguardo mi preme anche ringraziare ed evidenziare la sensibilità verso certi temi, dimostrata dal nostro Sottosegretario Lucia Borgonzoni».

